鄺紫珊：新興亞洲市場投資機遇多

隨着歐美經濟體進入減息周期，新興亞洲多國也陸續調整其貨幣政策。成熟市場未來的經濟增長將趨緩，預計新興亞洲經濟體的增長速度將超越成熟市場，當利率逐步下調，更有利企業營商發展，對提振整體股市有正面作用。

事實上，多方面的投資機遇都在亞洲發酵，投資者不妨透過長期投資去把握其增長機遇，包括數碼化、物聯網、永續發展、千禧世代消費趨勢、生物科技，以及供應鏈多元化等，讓新興亞洲經濟體在原有的基本面上，強化競爭力及優勢。

特朗普明年再度執政，對中國是弊多於利，惟相信內地政府仍會迎難而上，繼續推出一連串刺激經濟措施。雖然要一段時間才能反映到經濟基本面上，但中線而言，會對經濟產生正向影響，並預期貨幣政策及更多財政措施，能有效刺激更多資金流入股市，投資者宜增加對中國股票的配置。中港股市自9月中以來持續向好，最近的調整反有利股市健康發展，預期未來數月還有上升空間。

另一方面，從資金流看，全球資金流有部分從印度移轉至內地，印度股市第四季走勢相對疲弱，這也可能是受到季節性因素影響，印度企業盈利增長放緩，加上通脹使印度盧比匯價偏軟，利淡市場情緒，故印度股市最近出現大幅調整，甚至出現超賣情況。

印度股市自去年開始吸引大量資金流入，中小型股份升勢凌厲，但在最近的跌市，中小型股跌幅顯著；而大型股由於估值相對便宜，在這次調整當中相對抗跌。目前外資流出印度股市的金額，超賣比例是有史以來第三大，反為投資者提供更好的進場點，因預期未來下跌空間有限，對於追求中長期回報的投資者，可趁機布局。

隨着印度政府支出增加以及推出寬鬆政策，將使印度經濟增長持續改善，加上該國受惠結構性增長動力，有助推動企業盈利保持增長，可趁股市回調時進場以掌握投資回報契機。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊