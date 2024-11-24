葉尚志：港股短線傾向反覆整固

港股跌穿20,000點關後，繼續處於整固走勢，隨着9月底內地推出新一輪的政策「組合拳」後，加上10月份一系列主要宏觀經濟數據亦已公布，相信市場已正式進入政策面跟宏觀面的對決階段，目前需要更多的時間來觀察驗證。市場氣氛趨向觀望下，大市成交已回落至9月政策市行情以來最低，估計港股線走勢維持反覆，恒生指數主要波幅範圍維持在18,247至20,500點之間。

事實上，中國證監會近日發布了最新的《上市公司監管指引第10號─市值管理》，再次推動上市公司投資價值合理反映上市公司質量，消息進一步加強市場關注市帳率不足一倍的上市公司，而中行現時的市帳率只有0.44倍，相信可成為市場關注目標。

另一方面，內地最新一年期和5年期的貸款市場報價利率(LPR)維持不變，有利於中資銀行的淨息差得以保持，對內銀股來說屬於正面因素。建議可於3.6元以下買入中行，向上阻力位4.2元，支持位3.2元。

第一上海首席策略師葉尚志