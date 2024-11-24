【星期一‧炒啲乜】港股悶局　預留資金認購基建零售債？

港股上周維持橫行上落格局，恒指徘徊於19,000點至20,000關之間，等待催化劑的出現。另一邊廂，美股維持高位爭持局面，道指更創下歷史新高。

展望11月最後一周，港股業績期進入尾聲，但仍不乏值得留意的成績表，包括美團、中國旺旺、周大福、六福集團、大家樂集團等。當然，兩隻恒指新貴快手與新東方會否受到追捧亦值得留意。

此外，港府發行的基礎建設零售債券於周二(26日)起接受認購，每手1萬元，年息不低於3.5厘，個別銀行和券商建議可認購15至20手，食息一族記得要預留資金。

重要數據方面，美國將公布聯儲局上次議息會議紀錄、最新個人消費開支(PCE)物價指數；內地將出爐官方採購經理指數(PMI)、規模以上工業企業利潤；歐元區將公布通脹率；南韓央行將公布議息結果；加拿大將公布國內生產總值(GDP)等。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以控風險。

1、【葉尚志：港股短線傾向反覆整固】

2、【鄺紫珊：新興亞洲市場投資機遇多】

3、【陳樂怡：波司登迎銷售旺季 目標看5.2元】

4、【陳鳳珠：市值管理助A股價值回歸】

5、【郭家耀：小米業務增長前景樂觀】