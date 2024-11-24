鄧建初：反覆上落難捉摸　贏多輸少有竅門

根據過往歷史，股災多發生在10月份。今年9月中恒指曾見低位16,964，之後屢傳中央出招救市，大市直衝上10月7日的23,241，升幅達6,277點。內地A股長假期後復市當日(10月8日)，公布組合拳之救市金額6萬億元人民幣(下同)，較市場預期之10萬億元為少，港股才出現股災式大跌至10月17日低位19,977。

之後上落多次，在11月8日曾中段突破21,000眾人心理關口位，升至21,355，可惜倒跌收市，並出現陰陽燭極具殺傷力之「射擊之星」，顯示反彈完畢。

恒指再反覆下跌至上周五(11月22日)的19,229，成交增加，或會向下填補19,002至19,072的上升裂口。至於突破性上升裂口18,426至18,532會否回補，則要看19,000心理關口位能否守穩。

現今股票市場非常複雜多變，除了世界政局不穩，虛假資訊氾濫，還有多種衍生工具及對沖基金作怪，股市已難界定牛熊市之分。初哥之前曾經多番提過，在牛市仍輸錢的應是熊，反觀在熊市仍能贏錢便是牛了。

此舉有兩大好處，既可保持手上足夠資金，而輕微先行止賺/止蝕後，可以在更低位再進行部署。手中無蝕本貨，沒有主觀情緒，更能眼明心亮。誠然，間中止賺/止蝕後會有反彈回升，便可以引證那是一隻強勢股，可密切留意，並伺機吸納，此一方法勝算甚高。至於上車落車之法，要靠圖表及炒股心法輔助才能成功。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)