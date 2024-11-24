本港10月商舖註冊宗數70宗　成交集中中細價位

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，今年10月份商舖註冊宗數錄70宗，按月下跌約7.9%，註冊金額則錄約6.58億元，按月減少約49.5%。

若按銀碼劃分，上月成交集中在中細價位的物業，價值500萬元或以下物業錄得41宗，與上月持平。介乎500萬以上至1,000萬元及1,000萬以上至2,000萬元的商舖註冊量亦錄得13宗及8宗，均按月增加2宗。介乎2,000萬元以上至5,000萬元物業則錄得6宗，按月減少9宗。而介乎5,000萬元以上至1億元的商舖註冊量亦錄得2宗。

美聯旺舖董事梁國文表示，上月矚目租務個案集中在核心區，當中不少是內地的品牌。其中，淘寶以月租約50萬承租廣東道中港城2樓一個巨舖，呎租約為13元，面積達4萬平方呎。預計品牌將舖位打造成大型家具體驗館，有家品陳設於店內，與線上平台產生協同效應。無人機生產及研發商大疆創新以月租約40萬租用羅素街59-61號麗園大廈地舖，呎租約為279元，是次租金較舊租金上調33%。

另外，上月亦有外資時裝品牌及鐘錶品牌承租核心區舖位。皇后大道中9號嘉軒廣場地下及地庫獲意大利高端時裝品牌以月租約80萬租用，瑞士鐘錶集團Swatch Group亦以月租約40萬承租美麗華廣場地下舖位。

梁國文續指，上月十一黃金周首天，訪港內地旅客逾22萬人次，創下疫情後單日入境人數的新高，較去年同日增長25%。截至今年10月，共錄得約3,670萬人次旅客訪港，較去年同期增長37%。展望未來，預計聖誕節及跨年活動將吸引更多旅客訪港，並促進港人在節日期間的消費意欲，進一步刺激經濟。隨着訪港旅客人數及消費意欲的增加，這將提升投資者及商戶的信心，進而促進投資及租務活動。