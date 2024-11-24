中金：市場出現3大「預期差」　需更多增量政策修復基本面

港股上周再跌196點或1.01%，連挫兩周，累失1,498點或7.22%。中資券商中金表示，外圍壓力與地緣政治局勢，導致港股進一步走低，加上市場預期與政策出現差異，分別是對於內地刺激的積極、關稅應對，以及美國候任總統特朗普上台後打破「結盟策略」的預期。

該行認為，需要更多增量政策的支持，以修復基本面，測算7萬億至8萬億元人民幣新增財政支出，有助於解決收縮問題，惟在高桿杆、利率和匯率下，過高的期待是不現實。近期新增三年6萬億元人民幣地方政府債務限額，如果後續中央經濟工作會議將一般公共預算目標上調，可能會帶來額外增量，但較上述規模還有一定距離。

市場在評估特朗普上台後推出的關稅措施，一直以上輪關稅應對經驗作簡單借鑑。不過，中金指出，目前的政策思路與宏觀環境，均與上一輪大不相同，尤其是特朗期今屆有更強的政治資源，核心班底和共和黨中青代的主張高度一致，而且無連任訴求。另外，現時貿易依賴度更高、滙率對衝手段有限，而且新一輪貿易政策仍有變化， 擔心市場可能存在低估其影響的風險。

該行提醒，受累地緣局勢緊張、美國出台相關投資禁令，加劇市場對外圍不確定性的憂慮，料短期內仍是波動市，投資者在短期內應謹慎為主。當股市出現更大的波動，可能帶來更多的刺激支持，屆時也會有再買入入時機，認為19,000點附近是關鍵支持位。