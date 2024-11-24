周末新盤交投量回升　兩日共錄逾190宗成交

受惠於兩個全新盤開售，周末一手交投量顯著增加，兩日錄得逾190宗成交，較上周約34宗增加逾4.5倍。其中，北角炮台山項目首度公開發售，即日售出98伙，發展商或於短期內加推特色戶。

●北角101 KINGS ROAD周內累售逾百伙

●元朗洪水橋滙都II兩日共售約53伙

●北角海璇II單日沽兩伙 吸金逾8,934萬

●啟德海灣第1期兩房售739萬元

●啟德DOUBLE COAST I特色戶3,187萬元新高價沽

由會德豐牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周末開放現樓示範單位予公眾參觀，兩日共售出4伙，包括有特色單位以新高價售出。上述為第3座39樓A室，實用面積 1,275方呎，採四房雙套間隔，外連264方呎平台及402方呎天台，成交價3,187.5萬元為項目新高，呎價25,000元則屬高座單位最高紀錄。

●屯門御海灣II兩房單位可獲多達三成回贈

●藍田KOKO ROSSO兩房呎售約19,802元

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，今(24日)錄得6座16樓A室的成交，單位實用面積489方呎，屬兩房間隔，成交價逾968.3萬元，呎價約19,802元。發展商指，整個KOKO HILLS系列至今售出867伙，套現近84億元。

●啟德維港1號兩房952萬元獲承接

●沙田星凱‧堤岸兩日吸金逾2,484萬元

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周末兩日售出3伙，套現逾2,484萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目的3座43樓H室，實用面積755方呎，屬三房間隔，最新以1,439.7萬元售出，呎價約19,069元。他補充，樓盤在11月暫售出20伙，總成交金額逾1.6億元。由開售至今則累售1,260伙，佔全盤1,335逾94%。

●上環CAINE HILL開放式戶交易告吹

●大埔白石角朗濤特色戶交易終止