周末新盤交投量回升 兩日共錄逾190宗成交
2024年11月24日 21:21
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受惠於兩個全新盤開售，周末一手交投量顯著增加，兩日錄得逾190宗成交，較上周約34宗增加逾4.5倍。其中，北角炮台山項目首度公開發售，即日售出98伙，發展商或於短期內加推特色戶。
●北角101 KINGS ROAD周內累售逾百伙
宏安地產(01243)發展的北角炮台山101 KINGS ROAD，於周六(23日)首度公開發售157伙，即日沽出98伙。該公司執行董事程德韻表示，項目單日沽出40伙一房及58伙兩房單位，若連同日前招標售出的3伙三房單位，周內總共售出101伙，套現逾8億元。項目收到不少特色單位的查詢，有機會於短期內推出部分特色單位應市。
●元朗洪水橋滙都II兩日共售約53伙
泛海集團(00129)旗下元朗洪水橋滙都II，兩日共售出約53伙，套現逾2.2億元。集團執行董事關堡林表示， 連同上一期滙都I計，整個項目至今累售約465伙，考慮短期內加推應市。最新售出的單位包括第6座5樓B05單位，實用面積424方呎，兩房間隔，以428.86萬元成交，呎價約10,115元。
●北角海璇II單日沽兩伙 吸金逾8,934萬
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周日(24日)通過招標連沽兩伙，共涉8,934.8萬元。包括第1座12樓B室，為實用面積1,164方呎的三房單位，最新連1個車位以4,538萬元成交，呎價約38,986元。
●啟德海灣第1期兩房售739萬元
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，於周末錄得1宗成交，為第2B座18樓G室，實用面積432方呎，屬兩房間隔，成交價739萬元，呎價約17,106元。
●啟德DOUBLE COAST I特色戶3,187萬元新高價沽
由會德豐牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周末開放現樓示範單位予公眾參觀，兩日共售出4伙，包括有特色單位以新高價售出。上述為第3座39樓A室，實用面積 1,275方呎，採四房雙套間隔，外連264方呎平台及402方呎天台，成交價3,187.5萬元為項目新高，呎價25,000元則屬高座單位最高紀錄。
●屯門御海灣II兩房單位可獲多達三成回贈
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣II，周日(24日)錄得兩宗成交，成交金額共2,060.84萬元。當中，第1座28樓K室，為實用面積456方呎的兩房戶，以985.53萬元售出，呎價約21,613元。資料顯示，買家另外可獲多達32%的優惠或回贈，包括7%人才現金回贈，5%特別現金回贈，6%Regency Smart現金回贈，最多10%的提前成交優惠等。
●藍田KOKO ROSSO兩房呎售約19,802元
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，今(24日)錄得6座16樓A室的成交，單位實用面積489方呎，屬兩房間隔，成交價逾968.3萬元，呎價約19,802元。發展商指，整個KOKO HILLS系列至今售出867伙，套現近84億元。
●啟德維港1號兩房952萬元獲承接
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，今(24日)售出1A座31樓F室，單位實用面積447方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，以952.5萬元成交，呎價約21,309元。
●沙田星凱‧堤岸兩日吸金逾2,484萬元
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周末兩日售出3伙，套現逾2,484萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目的3座43樓H室，實用面積755方呎，屬三房間隔，最新以1,439.7萬元售出，呎價約19,069元。他補充，樓盤在11月暫售出20伙，總成交金額逾1.6億元。由開售至今則累售1,260伙，佔全盤1,335逾94%。
●上環CAINE HILL開放式戶交易告吹
恒基地產(00012)上環CAINE HILL，新近錄得20樓C室的交易告吹。該單位實用面積197方呎，屬開放式間隔，原本在本月10日以564.07萬元售出，呎價約28,633元，交易已列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。
●大埔白石角朗濤特色戶交易終止
鷹君(00041)旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，新近錄得一宗終止交易個案，涉及的單位為第3座G樓B室特色戶，為實用面積1,283方呎，屬三房間隔，外連697方呎花園，原本在去年5月以3,115萬元連車位招標售出，當時呎價約24,279元，惟交易已在上周五(22日)終止。