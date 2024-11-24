珀麗灣兩房累減85萬　呎價不足1萬元有交易

大型屋苑放盤價一減再減，馬灣珀麗灣兩房單位，累減85萬元後，最終以495萬元成交，減幅近15%，呎價不足1萬元有交易。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●世紀21家天下黎振傑表示，西南九龍帝峯‧皇殿2座中層B室，實用面積約1,103方呎，套四房間隔，以2,450萬元沽出，呎價約22,212元，原業主於2010年7月以1,559萬元購入，約14年帳面獲利891萬元。

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新界區

●香港置業熊建明指，馬灣珀麗灣3座極低層單位，實用面積約524方呎，兩房間隔，望海景，去年叫價580萬元，隨市況將價錢調低至530萬元後，經議價後再減約35萬元或約6.6%，以495萬元成交，呎價約9,447元。

●祥益龍超君表示，屯門居屋兆康苑F座高層7室，實用面積約434方呎，兩房間隔，獲區客尋找320萬以下的上車盤，獲父母資助首期置業，於已補價自由市場以310萬元購入上址自住，呎價約7,143元。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天富苑M座高層5室，實用面積約650方呎，三房兩廳，區內首置客為結婚上車，申請綠表資格，原業主由放盤價480累減12萬元，未補價第二市場以468萬元沽出，呎價約7,200元。

●中原表示，粉嶺中心F座中層4室，實用面積約368方呎，兩房間隔，叫價約400萬元，日前議價後以398.5萬元獲承接，呎價約10,829元，原業主於2015年以400萬元購入，持貨約9年帳面蝕1.5萬元。

●中原蔡堅濤指，粉嶺牽晴間11月暫錄約10宗買賣，屋苑6座中層F室，實用面積約570方呎，套三房間隔，叫價約680萬元，日前議價後以626.8萬元獲承接，呎價約10,996元，新買家為換樓客。

●中原徐家倫指，大埔白石角嘉熙1座中層C室，實用面積約455方呎，兩房間隔，叫價約610萬元，議價後以550萬元沽出，呎價約12,088元，原業主於2018年6月以約814萬元購入，持貨約6年帳面蝕約264萬元，貶值約32%。

●中原黎宗文指，沙田及大圍11月暫錄約70宗二手買賣，其中大圍翠景花園1座中層C室，實用面積約420方呎，兩房間隔，叫價約650萬元，日前議價後以520萬元獲承接，呎價約12,381元，新買家為上車客，原業主持貨約7年，帳面蝕讓約30萬元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山雲海Maple Court第2座中層C室，實用面積約598方呎，三房間隔，望樓景，放盤近1年，叫價1,050萬元，累減299.2萬元，以750.8萬元成交，呎價約12,555元，原業主持貨逾6年，帳面蝕498.2萬元，期內跌價約40%。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山迎海‧星灣20座低層H室，實用面積約794方呎，三房間隔，望海景，放盤約5個月，叫價1,330萬元，減112萬元，以1,218萬元獲買家承接，呎價約15,340元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山居屋錦豐苑H座低層3室，實用面積約427方呎，兩房間隔，望樓景，放盤約1年，未補價第二市場叫價348萬元，累減22萬元，減幅約6.3%，以326萬元成交，呎價約7,635元，原業主於2016年12月以350萬元購入，約8年帳面虧蝕24萬元。

●世紀21奇豐廖振雄指，飛鵝山陶樂苑單號A室，實用面積約973方呎，套三房間隔，望山景，連兩個車位，以1,300萬元成交，呎價約13,361元，原業主於2001年3月以415萬元購入，持貨逾23年帳面獲利885萬元。

●世紀21將軍澳曾志雄表示，將軍澳居屋廣明苑F座低層7室，實用面積約433方呎，本月11日於未補價第二市場放盤叫價328萬元，數天內降價至338萬元，再減價8萬元，獲外區綠表客以330萬元承接，呎價約7,620元。

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