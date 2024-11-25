東方日報B1：撤辣9個月　10大屋苑入場費全挫

今年2月樓市全面撤辣至今已近9個月，加上息口回落，仍無力挽回業主信心。地產代理網頁資料顯示，撤辣後10大藍籌二手屋苑整體放盤量不升反跌，按年回落超過13%至逾2,100個；同時，盤源減少下，入場叫價竟一反常態，全線回落，以天水圍嘉湖山莊跌幅約18.6%最大，港島東兩大指標項目鰂魚涌康怡花園及太古城，按年均下跌逾15%。

本港今年2月撤銷所有辣招，轉讓限制全面鬆綁，市場即時憧憬二手盤源有機會大增，惟根據中原地產網頁資料，截至今年11月中，全港10大二手藍籌盤共有約2,130個買賣放盤，較去年同期約2,464個，減少約334個，跌幅約13.6%，當中有八成屋苑放盤量下挫，茶果嶺麗港城跌幅達30.2%最大，現時僅約118個放盤。

事實上，政府其後再放寬按揭，大型銀行也先後兩次調低最優惠利率共0.5厘，但暫時仍未見樓市反彈，其中，反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數，今年以來仍累跌約6.39%。在放盤單位減少下，藍籌屋苑入場叫價卻下跌，嘉湖山莊現時有約366個買賣盤，按年下跌約8.7%，據上述網頁資料，該盤入場兩房單位，實用面積約449方呎，叫價最低285萬元，較去年11月底的350萬元，跌價約65萬元。

該屋苑近月成交價已跌穿「3球」。中原伍耀祖表示，嘉湖山莊業主叫價今年曾反彈，惟升勢未能維持，反而隨着股市波動，放盤叫價受影響而下調，尤其遺產貨或低層質素稍差放盤，一般會有較大議幅。

港島東的康怡花園目前有約146個放盤，按年增加約2.8%，入場費550萬元，按年跌約16.7%。該行楊文傑指，屋苑準買家出價普遍較市價低，加上鄰近的太古城樓價下跌後，相對較為吸引，故項目近期成交價都比早前回落，部分業主開始調低放盤叫價。

事實上，龍頭屋苑太古城目前兩房單位最低叫價，亦跌至550萬元，按年下挫約15.4%，放盤量則降至357個，佔整個項目單位供應量不足2.8%，較去年同期減少約20.5%。美聯吳肇基稱，屋苑大部分放盤業主叫價態度依然「硬淨」，只是部分有心出貨，或有特別原因需要套現的業主，因整體樓價回落，為求出貨只好接受現實，調低放盤價。

至於紅磡黃埔花園入場單位，為2期實用面積約389方呎兩房戶，現時網上放盤叫價510萬元，入場價按年低70萬元，跌幅約12.1%。麗港城放盤量則大減，入場費由去年11月底的550萬元，回落至現時490萬元，按年跌約10.9%。

將軍澳新都城及荔枝角美孚新邨兩個大型屋苑放盤量跌幅同樣近20%，入場費分別505萬元與430萬元，亦比去年同期跌約9%及約8.1%。