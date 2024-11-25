特朗普關稅恐殺到客戶趕落單　經濟學家：華今年出口料創新高

外媒報道，鑑於美國候任總統特朗普明年1月上任時威脅要提高關稅，客戶因而紛紛搶先下訂單，經濟學家預計，今年中國出口額將創歷史新高。

根據11月15至21日調查的分析師預測中位數顯示，中國今年第四季出口增長將較去年同期加速至7%。比美國大選之前的第三季增幅有所提升，並將推動今年出口總額達到3.548萬億美元，高於2022年創下歷史紀錄。

馬來亞銀行投資銀行集團經濟學家Erica Tay表示，未來幾個月，中國出口可能會受益於外國公司的恐慌性囤貨，貿易戰的幽靈可能會導致中國決策者明年更加依賴有利於消費的刺激措施。

外媒民調顯示，中國第四季國內生產總值(GDP)預計將增長4.9%，高於上月預測的4.8%。此外，接受外媒調查的經濟學家預計，中國將在第四季將存款準備金率降低25個基點，同時維持7天逆回購等關鍵政策利率穩定至明年。

荷蘭銀行高級經濟學家Arjen van Dijkhuizen表示：「我們假設，與2018至2019年相比，會出現更大的關稅衝擊，但中國現在對美國的依賴程度較低，並已經制定應對策略，如人民幣貶值，也將增加刺激措施。」