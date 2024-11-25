萬達地產環球據報就明年到期4億美元債尋求展期

外媒報道，大連萬達商業管理集團旗下子公司正為其2025年到期的美元債券提出新條款，以延長到期日，反映該公司在內房不景氣下面臨流動資金方面的挑戰。

萬達地產環球有限公司周一(25日)於新加坡交易所公告，正邀請其4億美元11%境外債券「萬達商業地產11%N20250120」的合格持有人，批准一些擬議的修訂及豁免，包括但不限於將到期日從2025年1月20日延長至2026年1月12日，增加2025年1月20日強制贖回當時未償還債券本金總額25%的規定等。

該公司在文件中表示，如果獲得債券持有人批准，將使公司能夠緩解近期流動性壓力，並根據預期現金流「積極管理」其債務償還計劃。萬達地產定於12月17日召開債券持有人會議。如果條款未獲批准，公司及債券擔保人可能無法在原定到期日償還債券，並可能觸發「交叉違約條款」。

該公司表示，儘管其核心業務是商業物業管理，而不是住宅物業開發，但該公司在籌集新融資或為現有債務再融資方面仍面臨挑戰。「這些事件反過來對集團產生不利影響，特別是其現金流。」

周一早段，萬達11% 2025年美元債券的交易價格為86.8美仙，低於一個月前的91.3美仙。