內媒：全國多地再派消費券谷經濟　包括北京及上海

內地多個城市再次派發消費券。內媒報道，為進一步激發市場活力，提振消費信心，全國各地紛紛啟動新一輪消費券發放活動，以實際行動促進消費回暖。報道引述業內人士指，新一輪消費券有望進一步促進國內消費市場發展，同時各類新技術新模式也有望提高消費券使用率，帶動消費熱度。

上海周六(23日)發放「樂品上海」、「樂游上海」等多種針對餐飲、住宿、電影及體育等各個領域的分類消費券，包括滿300減90、滿600減180等不同券面，並採用先到先得方式，消費券自發放之日起10日內有效；北京宣布繼續發放不少於3萬張冰雪消費券，充分發揮體育促消費功能，激發冰雪運動產業市場活力。

此外，上海、成都、杭州、鄭州、武漢及西安等多個城市聯合支付寶發放「碰一下」消費券，首輪發放於上周六上午10時開啟；新一期2,600萬元人民幣「食在杭州」餐飲專項消費券也在近期發放，可用於買單或購買商家代金券、套餐等商品時支付使用，折扣力度更大，統一為8折。

報道引述星圖金融研究院高級研究員付一夫對此表示，發放消費券是一種有效的短期促消費手段。消費券的發放相當於在短時間內提高居民的消費能力，激發居民的邊際消費傾向，引導他們向特定領域消費，如餐飲和家電等。

值得關注的是，業內人士認為，不少地方新一輪消費券採取先到先得等新模式，也體現出消費券不斷創新的趨勢。付一夫指，相比於直接發錢，消費券更直接被用於消費，因為有些人可能會選擇將現金存起來或不用於消費。因此，消費券在促進消費方面的效果更為立竿見影。同時，固定時間限額發放消費券的方式，能夠激發人們的搶券意願，進一步提高消費券的使用率和效率。