李偉傑：港股動力不足　快手跌至呢個位可買...

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，港股投資氣氛轉差，恒指上周跌穿19,300點的重要支持。他補充，現時處於政策真空期，市場缺乏炒作題材，投資情緒審慎。另外，美元匯價轉強，非美貨幣如人民幣受壓，亦拖累港股表現。大市成交亦見轉弱，恒指反彈乏力，失守19,300點後，或進一步考驗19,000點，若再跌穿甚至有機會下試18,400點。除非大市出現明顯轉勢，指數企穩19,800點，否則投資者入市信心仍然不足，不宜太過進取。

港府發行的基礎建設零售債券於周二(26日)起接受認購，每手1萬元，年息不低於3.5厘。李偉傑認為在現時減息周期下，該債券年息率是可接受，而政府債券基本上零風險，適合較為審慎的投資者。不過，他又指市場上有許多產品的年息超過3.5厘，以中特估為例，中資電訊股的股息接近7厘，而油股的股息更高達8厘，建議投資者可考慮預留部分資金投資高息股。