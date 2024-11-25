報告：45%中國CEO對一年內經濟增長前景有信心

畢馬威中國發表「2024年中國首席執行官展望」研究報告指出，45%的受訪中國CEO對一年內經濟增長前景抱有信心，新動能加快建設支撐中期經濟增長預期回升；71%對未來三年中國本土經濟增長存有信心。

此外，受訪中國CEO對中長期全球經濟增長信心有所提升，有71%的受訪企業管理者對中長期全球經濟增長抱有信心，較2023年的60%顯著回升。對中長期經濟增長的樂觀預期也反映在CEO們對企業營收的判斷上，61%的中國CEO預期企業未來3年營收增速將高於2.5%，高於全球的平均水平54%。

對於這些中國CEO而言，供應鏈、地緣政治、技術變革成為企業中期面臨的主要挑戰。當中，22%表示將供應鏈視作未來三年企業經營面臨的主要挑戰，佔比達到2020年以來的最高值。中國企業出海勢不可擋，驅動因素包括戰略資源布局（67%）、海外品牌建設（41%）、國內市場增長緩慢（33%）等。 東南亞國家是中國企業考慮的首要出海目的地（63%）。

擁抱人工智能是大勢所趨。97%的中國CEO認為人工智能特別是生成式AI將對行業和企業產生變革性影響，三分之二的認為變革會在3年之內發生。超過80%的中國企業管理者對生成式AI將如何顛覆當前的商業模式並創造新機會有清晰認識，比例高於全球（76%）。儘管經濟環境存在不確定性，57%的中國CEO所在企業仍將生成式AI作為投資的重中之重。

推動ESG投資方面，56%的受訪中國企業已經開始綠色低碳轉型實踐並取得相應成效。 69%的中國CEO表示企業進行ESG投資的最大因素在於企業自身的轉型和提升需求以實現可持續發展。