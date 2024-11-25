10月二手私宅蝕讓比例回落至33.4%　已連續兩個月下跌

利嘉閣地產綜合土地註冊處資料所得，2024年10月全港1,851宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面錄得虧損達619宗，佔比按月再減約0.4個百分點至33.4%，已連跌兩個月；至於上月平手的個案有17宗，佔比上升約0.4百分點至約0.9%。至於

帳面獲利個案共錄1,215宗，佔比約65.6%，按月跌約0.2個百分點，處於低位反覆整固。

另外，數據顯示上月每宗私宅轉手個案平均賺幅約22.9%，連續5個月在低位窄幅橫行，單月跌約0.9個百分點，創下自2010年一月以來近15年新低。而帳面獲利一倍或以上的轉手個案，佔整體二手私宅買賣比例約28.5%，按月跌約2.5個百分點，錄527宗。

展望十一月，該公司研究部主管陳海潮表示，樓市在高位已累積一定跌幅，加上近期利好消息較多，可助樓價跌勢喘穩，配合交投量回升之下，整體市場情緒轉趨較樂觀，業主減少劈價沽價，料有助獲利比率及賺幅進一步回穩。預料本月二手私宅轉手獲利比率，有機會輕微回升至約66%水平；而平均每宗賺幅則料處於23%的水平窄幅橫行。

該報告資料顯示，按物業區域劃分，10月港島區表現持續跑贏大市，以約70.5%成為獲利比率最高的分區，按月升約2.9個百分點；其次為九龍區，比率約65.1%，按月也升約1個百分點。至於，新界區表現較為落後，只錄約64.3%，按月跌約1.7個百分點。按物業轉售價格分析，樓價401萬至600萬港元組別獲利比率最高，錄約67.2%，按月減約1.8個百分點，涉及宗數395宗；此外，1,200萬元以上組別，月內獲利比率約66.7%，按月大升約11.6個百分點，亦跑贏整體大市。

此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中大圍名城錄得百分百獲利，而其他獲利成功比率較高，還包括鴨脷洲海怡半島及寶翠園分佔約93%及92%。該批屋苑中，每宗平均賺/蝕幅度，介乎蝕約4.5%至賺約98.4%不等。其中，將軍澳日出康城錄得每宗轉手平均蝕約4.5%，為表現最弱的屋苑；反之，寶翠園進身成為錄得每宗轉手平均賺幅最高的屋苑，達約98.4%。至於撇除日出康城，上月榜內賺幅最低者為愉景灣，平均每宗只賺約18.5%，繼而是淘大花園的約19.1%。