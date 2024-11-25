領展辦大灣區品牌夥伴交流日 逾120名商戶專家等參與
2024年11月25日 17:45
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領展行政總裁王國龍（前排右三）、署理商務及經濟發展局局長陳百里（前排左三）以及一眾嘉賓今日出席「領展大灣區品牌夥伴交流日」。
領展(00823)周一(25日)舉辦首次「領展大灣區品牌夥伴交流日」，匯聚來自粵港大灣區超過120名商戶的代表、決策者及行業專家，攜手推動兩地零售產業進一步發展。
領展作為大灣區商戶的平台，致力推動品牌夥伴跨地域發展，冀為區內消費者締造嶄新的消費體驗。交流日的主題為「融合共生，攜手共築灣區夢」，領展集團行政總裁王國龍表示，交流日提供了一個難得的機會，與粵港大灣區主要商戶的決策者及業務夥伴互動交流。透過分享香港以至內地的零售和餐飲文化的最新分析及市場趨勢，希望為品牌夥伴增值，促進互惠繁榮，助力大灣區高質量發展。
領展亦邀請了主要商戶包括大家樂集團、九毛九國際控股集團有限公司、美心集團、名創優品集團、眼鏡88集團、泡泡瑪特國際集團及湘辣辣的代表，參與小組討論環節，分享應對近期消費環境挑戰的策略。他們亦探討在進軍新市場時，如何與當地夥伴合作，迎合本地市場趨勢及消費者品味。