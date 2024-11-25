南韓樂天被傳倒閉　專家指投資者信心不足　成因係乜？

外媒報道，市傳南韓樂天集團出現流動性危機，傳出裁員50%約8萬人，而樂天對此作出否認，同時考慮採取法律行動。惟南韓財經專家指．雖然傳聞過於誇張，但樂天集團確實出了問題。

報道引述財經專家表示，傳言指樂天集團可能步上大宇集團的後塵，最終將分崩離析及倒閉。為甚麼會出現這種傳聞？該專家指出，樂天總債務達39萬億韓圜(逾2,222億港元)，短期淨利潤卻僅1萬億韓圜(56.98億港元)，令償還能力出現問題。

市場對上述消息反應激烈，樂天集團旗下各上市公司股價單日跌幅5至10%，見52周新低，雖然樂天澄清上述傳言毫無根據，但股價並未獲得提振。

分析指出，箇中原因是該集團的生金蛋的「樂天化學」，由以往每年營利逾1萬億韓圜，但截至今年第三季止卻錄虧損6,600億韓圜(37.61億港元)，主因是供應過剩、遭遇中國低成本產品競爭等。

財經專家稱，樂天集團名下地產和現金逾71萬億韓圜(4,045.93億港元)，因此樂天的傳聞言過其實。惟樂天化學和電商、百貨及免稅店等銷售業務低迷，加上債務管理不當等，卻是投資者信心不足的主因。