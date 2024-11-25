帝景灣心急業主1個月劈價沽兩房　3年帳蝕144萬元

心急業主劈價蝕讓出貨，將軍澳帝景灣兩房單位，放盤約1個月，減價36.8萬元，以約853.2萬元成交，約3年帳面蝕約144.8萬元，貶值約14.5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯謝國安表示，北角康福園A座低層D室，實用面積約1,003方呎，獲外區客以約900萬元承接，呎價約8,973元。

●中原翁梓軒指，灣仔修頓花園中層3室，實用面積約423方呎，兩房間隔，望樓景，早前叫價608萬元，最新以565萬元沽出，呎價約13,357元，新買家為國內客。

●利嘉閣盧聖鋒稱，西營盤恒裕大廈中層D室，實用面積約265方呎，兩房間隔，叫價328萬元，以300萬元成交，呎價約11,321元，原業主早於1982年以約22萬元買入。

●中原柳志明指，堅尼地城泓都3座高層D室，實用面積約530方呎，兩房間隔，享海景，以990萬元沽出，呎價約18,679元，新買家為內地客，原業主則於2020年3月以1,155萬元購入，約4年帳面需蝕165萬元。

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新界區

●美聯黃麗貞表示，將軍澳帝景灣5座低層D室，實用面積約540方呎，兩房間隔，叫價890萬元放盤約1個月，區外首置客議價約36.8萬元，以約853.2萬元承接單位自住，呎價約15,800元，原業主於2021年6月以998萬元購入，約3年帳蝕約144.8萬元，貶值約14.5%。

●利嘉閣溫錦駒指，將軍澳日出康城MONTARA第2A座低層C室，實用面積約510方呎，兩房間隔，新買家為用家，單位叫價750萬元，議價後以708萬元成交，呎價約13,882元，原業主於2019年以約773.5萬元一手購入，約4年帳面貶值約8.5%。

●中原關偉豪稱，將軍澳新都城2期10座高層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以528萬元成交，呎價約14,545元，原業主於2022年3月以697萬元購入，持貨不足3年帳面需蝕讓169萬元，期內貶值約24%。

●中原徐可志指，馬鞍山迎海．星灣御16座中層A室，實用面積約1,379方呎，四房雙套房及工人套房間隔，望海景，叫價2,088萬元，以1,850萬元易手，呎價約13,416元，原業主持貨約7年，帳面蝕426.7萬元，貶值約18.7%。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋錦泰苑M座高層6室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望園景，放盤約4年，未補價第二市場叫價450萬元，累減約10.2萬元，減幅約2.3%，以439.8萬元成交，呎價約8,507元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑O座頂層單位，實用面積約663方呎，套三房間隔，放盤約1個月，未補價第二市場叫價620萬元，減幅約6%，成交價583萬元，呎價約8,793元。

●中原周家傑表示，大圍11月暫錄約44宗二手買賣，柏傲莊II的7A座高層C室，實用面積約454方呎，兩房間隔，座向北，望開揚景，叫價約1,000萬元，議價後以980萬元沽出，呎價約21.586元，原業主持貨約4年，帳面蝕讓約30萬元。

●中原黎宗文指，大圍及沙田區11月暫錄約77宗二手買賣，按月回落約兩成，大圍名城3座北翼高層C室，實用面積約842方呎，套三房間隔，叫價約1,288萬元，日前議價後以1,260萬元獲承接，呎價約14,964元，新買家為換樓客。

●美聯梁葦姮表示，大埔居屋大埔廣場1座低層C室，實用面積約370方呎，兩房設計，已補價自由市場叫價380萬元，買家為區內首置客，議價後以352萬元承接單位，呎價約9,514元。

●中原蔡堅濤稱，粉嶺及上水11月暫錄約73宗二手買賣，粉嶺帝庭軒3座高層H室，實用面積約419方呎，兩房間隔，叫價約420萬元，議價後以410萬元獲承接，呎價約9,785元。

●中原王勤學表示，元朗剛過去的周末僅錄約6宗二手買賣，包括YOHO Town的9座低層A室，實用面積約422方呎，兩房間隔，叫價560萬元，減價22萬元，獲上車客以538萬元承接，呎價約12,749元，單位約4年帳面貶值約10%。

●利嘉閣朱子華稱，元朗溱柏3座中層A室，實用面積約786方呎，三房連工人套房間隔，新買家為同屋苑業主，計劃由兩房升級至三房戶，決定先買後賣，以600萬元購入上址作換樓，呎價約7,634元，原業主在2014年以約634.7萬元一手買入，約10年帳蝕34.7萬元。

●中原指，元朗Grand YOHO第2座低層A室，實用面積約511平方呎，兩房間隔，叫價700萬元，減至675萬元沽出，呎價約13,209元，原業主於2016年9月以757.1萬元買入，持貨約8年帳面蝕82.1萬元，貶值約11%。

●美聯鄧涇渭稱，元朗洪水橋朗峰園2座低層F室，實用面積約567方呎，兩房設計，叫價520萬元放售，買家為區內家庭客，鍾情低密度屋苑，議價後以446.8萬元承接，呎價約7,880元。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊11月累錄23宗買賣，美湖居3座高層C室，實用面積約544方呎，三房間隔，叫價468萬元，日前以445萬元易手，呎價約8,180元，原業主於2018年10月以548萬元買人，持貨約6年帳面蝕103萬元，貶值約19%。

●祥益黃慶德指，屯門錦暉花園4座高層E室，實用面積約537方呎，三房間隔，區內業主沽出原居的兩房單位，隨即買入三房單位，獲減價12萬元，以448萬元購入上址，呎價約8,343元。

●中原王壹鳴稱，荃灣11月錄約80宗二手買賣，荃威花園C座低層8室，實用面積約555方呎，兩房間隔，遺產承辦人於2020年接管物業後隨即放盤，叫價659萬元，近半年積極放售，降價至450萬元，減至368萬元沽出，呎價約6,631元。

●利嘉閣彭錦添指，青衣過去周末共錄約7宗二手買賣，其中灝景灣2座中層B室，實用面積約519方呎，兩房間隔，叫價750萬元放售，最新以710萬元易手，呎價約13,680元。

●美聯凌光盛表示，馬灣珀麗灣25座中層F室，實用面積約532方呎，兩房間隔，叫價550萬元，減價30萬元，獲外區換樓客以520萬元購入，呎價約9,774元，原業主2021年9月以633萬元購入，約3年帳面蝕113萬元，貶值約17.9%。

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