天水圍現樓項目錄「一客兩食」 同區「天池屋」特色戶標售
2024年11月25日 21:31
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新盤市場於周一(25日)暫錄逾20宗成交，天水圍現樓項目錄得「一客兩食」個案。同日市場出現至少兩宗交易告吹，其中1伙「天池屋」特色戶已重推招標發售。
●天水圍Wetland Seasons Bay第2期錄「一客兩食」
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期，通過招標售出兩伙別墅單位，總成交金額共涉逾2,353萬元，市傳由同一組買家購入。包括別墅RV2的3樓A室，為實用面積909方呎，採四房間隔，外連195方呎平台，成交價為1,340.8萬元，呎價約14,750元。另一伙為別墅RV1的2樓B室，屬實用面積773方呎的四房戶，以1,013萬元售出，呎價約13,105元。
●元朗洪水橋滙都II 3日累售60伙
泛海集團(00129)旗下元朗洪水橋滙都II，周一(25日)再錄6宗成交，總成交金額共涉逾2,492萬元。項目首輪開售至今，3日內累售60伙，佔首批推售單位81伙約74%。上述6宗成交價介乎338.75萬至470.76萬元，呎價介乎9,528至11,409元。當中，第6座2樓A06室，為實用面積443方呎的兩房單位，以422.11萬元成交，呎價約9,528元。
●何文田站朗賢峯兩房呎售約20,371元
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIA期，周一(25日)以998.2萬元售出第3座7樓F室，兩房連開放式廚房間隔，按單位實用面積490方呎計，呎價約20,371元。
●啟德柏蔚森II兩房成交價654萬元
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森II，周一(25日)售出一伙兩房單位，為第3座11樓N室，實用面積383方呎，享有海景，成交價654.4萬元，呎價約17,086元。該系列自開售以來累售496伙，套現近34億元。
●西南九龍維港滙III兩房1,282萬元沽
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，周一(25日)沽出2座31樓C室，為實用面積449方呎的兩房單位，成交價1,282.3萬元，呎價約28,559元。
●啟德天瀧四房海景戶5,226萬元獲承接
恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作的啟德天瀧，周一(25日)招標售出海景四房單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目最新成交單位為5座22樓B室，實用面積1,382方呎，成交價5,226.34萬元，呎價約37,817元。項目自上月19日起以現樓形式推售後，至今共賣出43伙，套現約16.8億元。
●佐敦站高臨兩周累沽11伙
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，自本月初推出全新付款計劃及代繳印花稅置業優惠後，交投步伐加快，兩周內售出約11伙，包括周一(25日)沽出A2座29樓H室，實用面積約382方呎，兩房間隔，以872.3萬元成交，呎價約22,835元。發展商表示，項目累售183伙，佔全盤259伙逾七成，總成交金額突破15億元。
●沙田名日‧九肚山推「天池屋」重售
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，推出一伙四房「天池屋」於本周五(29日)起招標重新發售，為第2座25樓C室，實用面積1,228方呎，單位內置樓梯上天台，天台面積為743方呎，設有私人泳池。該單位曾於2021年3月以3,465.1萬元售出，當時呎價約28,217元，惟交易顯示於今日終止，現時重新推售。
●西半山UPPER CENTRAL開放式戶呎售約23,897元
禹洲集團(01628)旗下曾經出租的西半山堅道48號UPPER CENTRAL，周一(25日)以463.6萬元售出9樓A室，為實用面積194方呎的開放式單位，呎價約23,897元。
●何文田傲玟連沽兩伙三房單位
何文田一手樓盤傲玟，今(25日)通過招標售出兩伙三房單位，套現逾6,849萬元。包括第1座21樓A室，為實用面積1,445方呎的三房單位，成交價3,431.87萬元，呎價約23,750元。
●大埔海日灣II三房成交價1,560萬元
大埔白石角海日灣II於周一(25日)售出一伙三房單位，為第8座7樓C室，實用面積1,062方呎，以1,560.1萬元成交，呎價約14,690元。
●大圍站柏傲莊III累錄477宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，周一(25日)錄得1宗終止交易個案，項目自公布拆卸重建後，累計錄得約477宗同類個案，佔成交量約846宗比例約56%，而涉及總成交金額逾72億元。上述最新個案單位為8A座8樓B室，實用面積697方呎，屬三房間隔，原本於2021年6月以1,383.6萬元售出，當時呎價約19,851元。