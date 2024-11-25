天水圍現樓項目錄「一客兩食」 同區「天池屋」特色戶標售

新盤市場於周一(25日)暫錄逾20宗成交，天水圍現樓項目錄得「一客兩食」個案。同日市場出現至少兩宗交易告吹，其中1伙「天池屋」特色戶已重推招標發售。

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期錄「一客兩食」

●元朗洪水橋滙都II 3日累售60伙

●何文田站朗賢峯兩房呎售約20,371元

●啟德柏蔚森II兩房成交價654萬元

●西南九龍維港滙III兩房1,282萬元沽

●啟德天瀧四房海景戶5,226萬元獲承接

●佐敦站高臨兩周累沽11伙

●沙田名日‧九肚山推「天池屋」重售

●西半山UPPER CENTRAL開放式戶呎售約23,897元

●何文田傲玟連沽兩伙三房單位

何文田一手樓盤傲玟，今(25日)通過招標售出兩伙三房單位，套現逾6,849萬元。包括第1座21樓A室，為實用面積1,445方呎的三房單位，成交價3,431.87萬元，呎價約23,750元。

●大埔海日灣II三房成交價1,560萬元

大埔白石角海日灣II於周一(25日)售出一伙三房單位，為第8座7樓C室，實用面積1,062方呎，以1,560.1萬元成交，呎價約14,690元。

●大圍站柏傲莊III累錄477宗終止交易