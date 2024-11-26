東方日報B1：華明年經濟恐僅增4.1%

隨着美國政府即將換屆，重新入主白宮的特朗普誓言要加徵關稅，新一輪貿易戰亦即將開打。標普全球最新的報告預期，內地經濟將會受到美國額外關稅的打擊，將明年國內生產總值(GDP)增長預測下調0.2個百分點至4.1%；而2026年的增長預測更是大幅下調0.7個百分點至3.8%。與此同時，內地全國多地加緊派發消費券刺激內需，試圖在外部衝擊來臨之前先穩住內部消費信心，明顯是為接下來的一場硬仗做準備。

標普指出，受到額外關稅影響，預計內地出口、投資增長將會顯著地大幅放緩。由於不確定性增加，對投資的影響甚至會在美國實施關稅之前就已顯現出來，這方面的影響將對居民就業、收入和信心產生溢出效應，亦為消費帶來壓力。話雖如此，內地政府自9月底以來宣布的一系列刺激措施，多少會對經濟產生一些正面影響。

標普認為，鑑於信心和信貸需求疲弱，貨幣寬鬆政策的幫助其實有限；而財政方面，很大一部分隱性地方政府債務將透過發行新債來置換，目前政府只宣布了適度的財政擴張政策。

在本地消費刺激方面，主要仍然是靠地方政府的短期措施。內地傳媒報道，全國各地已再派發新一輪消費券，首輪發放已於剛過去的周六上午10時開始。其中，上海發放涉及多種包括針對餐飲、住宿、電影、體育等領域的分類消費券；北京則發放不少於3萬張「冰雪消費券」，以此促進冰上體育運動相關消費。

至於成都、杭州、鄭州、武漢、西安等多個城市聯合支付寶發放「碰一下」消費券；而新一期2,600萬元(人民幣‧下同)「食在杭州」餐飲專項消費券亦在近期發放，可用於購買商家代金券、套餐等商品，統一為八折。

瑞銀投資銀行首席中國經濟學家汪濤指出，內地仍需更多政策以支持經濟增長。她預期中國人民銀行仍有約50點子(0.5厘)的減息空間，以及50至75點子的存款準備金率下降空間；而「以舊換新」的消費支持政策規模亦可進一步擴大到介乎2,000億至3,000億元。

至於備受關注的房地產市場情況，汪濤指出，目前市場正處於探底階段，後續視乎具體情況，最快有望在2026年上半年企穩回升。標普的報告亦提到，目前內地大量的未售出房屋存量，意味着市場穩定需要一段時間。至於股市方面，瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪表示，明年MSCI中國指數的回報或達5至6%，認為任何回調都將提供更具吸引力的買入時機。

人行表示周一(25日)進行9,000億元中期借貸便利(MLF)操作，期限為一年，中標利率維持在兩厘；同時開展2,493億元的7天期逆回購操作，利率為1.5厘。反映官方意願的人民幣中間價周一報7.1918兌每美元，較前一個交易日高出24點子；離岸人民幣(CNH)兌每美元曾見7.2361，每百港元兌約93元人民幣。