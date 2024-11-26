【東方日報產評】特朗普重返白宮　經濟金融迎暴風

被形容為「狂人」、人稱「侵侵」的特朗普即將重返白宮成為美國新總統，其開宗名義奉行「美國優先」的「真小人」作風，各地為之煩惱，皆因其只有眼前利益，對敵人如是，盟友也不例外。所謂「新人事、新作風」，特朗普2.0執政班底已大致底定，將執行其減稅、關稅、強力遣返非法移民、反官僚主義、反華等政治主張，預期內部利益將大洗牌，經濟掀大波動。隨着美股估值高處不勝寒、美元亦在特朗普上任前透支升勢，得提防美國經濟和美股將出現劇烈波動，進而令全球金融市場現狂風暴雨！

特朗普是一個出色的商人，觀其善用破產法出脫，6次破產仍能屹立不倒可知一二。商人治國，講求的自然是錢，眼中只有美國利益，共同利益置其後。在外交上，美國未來4年大致上會行孤立路線，即如加徵關稅，盟友亦不會有例外；只有美國獨霸，其他都不放在眼內；更不排除會向昔日的盟友反噬，市場已在預測，被拜登視為「晶片聯盟」成員者，會被特朗普指搶走生意而被追收「保護費」。

對盟友如是，對中國更不會客氣，最終是否對華商品徵收60%關稅，仍有待觀望，市場普遍預期中國經濟增長將因而放慢，程度就要視乎中國經濟如何利用財政政策及貨幣貶值來抵銷衝擊的程度。不過，美國金融業早已布陣中國資本市場，中國會否以金融讓利來促進與特朗普政府的交易，從而發掘到中美兩國有共同利益的層面合作，就要等着瞧。

至於內部，富豪馬斯克被指會替特朗普打擊官僚主義，精簡美國政府內部架構，助削財赤。以馬斯克的商業往績，特朗普是找對人。不過，美國政府架構長年缺乏改革，一旦要動大手術重整，反彈必然大。各式各樣工業權益行動亦會隨之而來，會否影響政府運作尚未可知；且高關稅必然打擊部分美企利益，裁員削減開支是例牌的跟進動作，最終能否受惠於特朗普的減稅方案，美國打工仔要先問自己能否保住份工，保住納稅資格。故激化內部矛盾，可能是特朗普再主政下美國經濟一大挑戰。

亦有消息指，特朗普擬安排金融投資人任副國防部長，意在推動國防初創產業，此舉相信正正是推動國家軍事技術民用化，以為美國資本市場創造新的升值條件，隨之令美股的超高估值合理化。就如去年爆出生成式人工智能，為美國科技股注入升值動力，美股迭創新高，其實升值集中在極小部分重磅科技股，而並非經濟繁榮下大部分板塊跟漲的大升市。

如是者，美股要保住高位，得為科技領域不斷創造新題材，人工智能、量子技術等，配合放開監管，就讓銀彈飛！否則資金獲利「割禾青」引發的調整，可能會來得好急和激烈。特朗普上任前後美股的調整風險不可忽視，首個導火線可能是下月聯儲局議息結果向市場傳達的貨幣政策方向。畢竟更強勢的政府，撇除「造市」，不等於能支持股市只升不跌。

特朗普今次勝選，說明美國選民求變，以讓美國再強大起來，卻忘了這位狂人，一生賭性甚重，若押錯注，美國人準備埋單！