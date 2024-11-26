廖嘉豪：日股或仍有力再上

雖然截至上周五港股通連續7天淨流入，為今年7月17日以來首次，但港股表現暫未見起色，恒指全周仍跌約1%，過去1個月累跌約6.2%，但各行業基本因素仍不乏正在改善迹象。歐盟表示與中國將就電動車關稅達成解決方案，截至11月15日的花旗分析員雙周新能源汽車定價追蹤顯示，製造商建議零售價按月持平至18.1萬元人民幣，比10月15日當周的17.7萬元人民幣(或按月跌7.3%)明顯回升，或反映新能源汽車行業的內捲情況略為緩和，利好個別行業龍頭第四季純利；互聯網行業最新季度業績穩健，上周五國務院常務會議亦明確加大平台經濟政策支持，國家新聞出版署在11月20日亦公布112隻本地遊戲及7隻進口遊戲批號，年初至今已分別有1,184隻本地遊戲及98隻進口遊戲獲批，監管環境較之前穩定對線上遊戲行業正面，投資者或續可留意互聯網及汽車行業龍頭最近的低吸機會。

日股或亦有低吸價值。9月中旬建議或可趁低吸納日股捕捉9月下旬開始的全面復甦機會，東證指數由9月17日收市2,555點升至最高11月12日的2,741點收市，升幅約7.3%。日企在中期業績期上調全年業績指引的數量遠多個下調數量，或續可支持日股升勢。

日企7至9月業績表現一般，受日圓期間升值影響，東證指數第2季淨利潤按年跌7.9%，但上調全年業績指引的日企比例(佔整體21.6%)高過下調日企(佔整體14.8%)。面向本地需求企業上調業績指引的比例更達22%，同時只有8.1%下調全年指引，符合之前一直提及日本內需經營環境好轉，並支持內需相關行業的股價表現。

上調業績指引主導後市展望通常有利日股表現。2005年以來的往績顯示(不包括2008年極端例子)，當調高全年業績指引的情況主導中期業績期時，通常可帶動日股由11月升至下個曆年的3月底，期間升幅約6%，支持日股在今年年底開始回升的觀點。

另一方面，中期業績期繼續顯示日企積極回購股份回應東京證券交易所有關提高企業價值的呼籲。2024財年的第一季(4月開始)至11月18日，宣布股份回購規模已升至13.7萬億日圓，比2023財年已破紀錄的全年10.1萬億日圓大幅增長，日企改善股東回報的立場清晰強烈。

外資亦有回歸日股迹象。累計流入日股的外國資金由5月中旬高峰的250億美元跌至9月的淨流出，但截至11月20日當周則已改善至淨流入。日企續積極回購股份，上調全年業績指引主導業績期亦反映企業看好未來經營環境，往績亦支持日股走高，花旗分析員續預期東證指數年終或可上試2,900點，投資者或可分散至日股提高投資組合潛在回報。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪