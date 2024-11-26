林嘉麒：即時配送市場　發展潛力未盡

雙11配送單量再創新高

事實上，傳統電商平台服務正在升級，連鎖品牌或中小商家想盡辦法突圍，即時配送已成為即時零售不可或缺的一部分，帶動第三方即配的需求。公司數據顯示，「雙11」期間其全品類日均配送單量按年增長43%，其中美妝、商超便利、飲品等單量均按年增逾100%。此外，公司「最後一公里」業務單量同樣創新高，其中收件場景日均單量按年增長160%。再者，電商、社區團購等都轉向即時送達，更要借助第三方即配平台去提升消費者整體體驗的方式來搶佔市場。順豐同城作為獨立第三方即配平台，為一眾電商平台提供靈活運力承接。

順豐同城受惠母企上市

另一方面，公司同時與內地商超及茶飲店強化合作，例如有港人常去的山姆超市開啟極速達配送到家服務，而部分合作方會為門店提供駐店騎士。順豐同城建構了「駐店+商圈+全城」的模式，達至與商家合作關係緊密。此外，其與母公司順豐控股可達到生態深度協同，打造「倉儲+轉運+同城即時配送」的一體化供應鏈解決方案。按照過去經驗，母公司上市後，同系公司的股價也會得到一定提振。順豐同城股價經過一段調整後，最近技術走勢好轉，恰好母公司來港上市，值得留意其股價未來走勢。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)