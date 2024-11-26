【基建債券】銀行券商推優惠 最高13免 今起可認購

港府發行的基礎建設零售債券於今日(26日)早上9時起接受認購，至下周五(12月6日)下午2時截止，供香港居民申請。是批債券目標發行額200億元，可酌情增至250億元；每手入場費1萬元，年期3年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，並保證不會少於3.5厘。各大券商、銀行相繼推出認購優惠，東網同各讀者一文睇清！

券商：

●耀才證券

為支持港府發行基礎建設零售債券，耀才證券為所有新舊客戶提供13免優惠，包括，利息、按金、認購手續費、買賣佣金、存入費、存倉費、平台費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費、提早贖回費及代收股息手續費。公司預期是批債券有望超過50萬人次申請，建議投資者認購入15至20手。

●致富證券

致富證券宣布提供「11免」優惠，包括免去現金認購手續費、孖展認購手續費、孖展利息(提供1到10手九成孖展認購，額滿即止)、孖展按金(提供1至10手十成免息孖展認購，適用於新客戶)、存入費、代收股息費、平台費、存倉費 、託管費、到期贖回費及不動戶費。致富同時提供額外優惠，客戶於推廣期內使用致富的現金認購服務即送30元7-11便利店現金券，名額有限，先到先得。

●富途證券

富途證券國際(香港)就基建債提供最高11項費用全免優惠，減免費用包括認購手續費、申請手續費、暗盤交易佣金、暗盤交易平台使用費、上市交易佣金（一世免佣者適用）、託管費、轉入費、代收利息手續費、不動戶費、存倉費 、到期贖回費。

銀行：

●上海商業銀行

上海商業銀行推出基礎建設零售債券「10免」優惠，包括認購手續費、保管費、代收利息費、轉倉費、場外二手市場交易費、到期贖回費、以股票形式存入之費用、以債券形式存入之費用，以及新證券客戶特享的經港交所交易平台買入及沽出之經紀佣金。

●大新銀行

大新銀行宣布，客戶經該行成功認購基礎建設零售債券，相關交易可獲下列手續費「9免」優惠，包括認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、二手買入手續費（經債券戶口）、二手賣出手續費（經債券戶口）、轉出費（轉出至其他銀行）及轉倉費（轉倉至該行之證券戶口）。

●滙豐銀行

滙豐銀行公布，客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交認購申請「基礎建設零售債券」，並可獲豁免共8項收費，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、提早贖回債券費、由其他銀行轉入至匯豐費用、由其他經紀行轉入至匯豐費用、轉貨申請手續費（於債務工具中央結算系統(CMU)與中央結算及交收系統(CCASS)之間）。

●華僑銀行香港

華僑銀行（香港）推出8項基礎建設零售債券費用豁免優惠，合資格客戶可於11月26日上午9時至12月6日下午2時透過華僑銀行香港任何分行或網上銀行申請認購基礎建設零售債券，並可享下列費用豁免，認購手續費、託管費、代收利息費、提前贖回費、轉入費、轉出費、到期贖回費、轉換至股票戶口費均全免。

●信銀國際

中信銀行(國際)就基礎建設零售債券推出「7免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

●創興銀行

創興銀行推出7項基礎建設零售債券費用豁免優惠，包括認購手續費（只適用於一手巿場）、託管費、代收利息費、到期贖回費、提前贖回費、債券轉入費（由其他銀行／證券經紀轉至該行）、債券轉出費（由該行轉至其他銀行／證券經紀）。合資格客戶可於認購期內親臨分行或透過創興流動理財申請認購。合資格客戶可享下列費用豁免優惠。

●渣打香港

渣打香港公布，將為客戶提供多項基礎建設零售債券收費豁免，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、贖回到期債券費、賣出債券費及將債券轉至渣打股票投資戶口的費用。客戶可透過網上銀行及分行遞交認購申請。

●中銀香港

中銀香港表示，將豁免投資者認購及持有基礎建設零售債券的所有相關費用。