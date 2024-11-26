鄧聲興：國策助力家電消費穩步增長

集團首3季度實現營業收入3,189.75億元人民幣(下同)，按年增長9.57%，歸母淨利潤316.99億元，按年增長14.37%；其中第3季度單季實現營收1,017億元，按年增長8.1%，錄得歸母淨利108.9億元，按年增長14.9%，扣非後歸母淨利102億元，按年增長11.0%。

分業務來看，集團前三季度智能家居、新能源及工業技術、智能建築科技、機械人及自動化分別實現營收2,154億、254億、224億、208億元，按年分別增加10%、增加19%、增加6%、下跌9%。智能家電板塊內銷仍受承壓，尚未反映家電補貼政策的刺激。另外，集團海外延續較快增長，新能源及工業技術伴隨電動車的銷售增長增速較快。展望第4季，國家推動家電以舊換新政策將助力家電消費穩步增長，集團將持續受益，海外市場開拓也將助力海外收入增長，助力盈利質量提升。股份阻力位90元，支持位60元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)