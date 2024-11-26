美議員：港淪洗錢及逃避制裁中心　宜收緊對港金融及銀行業政策

外媒報道，美國國會眾議院對華強硬的鷹派議員指，香港正淪為一個全球洗錢及逃避制裁的金融犯罪中心，美方需重新考慮給予香港的銀行業優惠關係。

報道指，美國眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會的兩黨負責人，致函美國財長耶倫指，香港現已淪為國際金融犯罪中心，包括向俄羅斯轉運遭管制的西方技術、設立空殼公司買伊朗石油、管理北韓「幽靈船」(ghost ships)，以及違反美國貿易限制措施。該信件由特別委員會共和黨籍主席、眾議員John Moolenaar，以及委員會民主黨籍首席議員、眾議員Raja Krishnamoorthi共同簽署。

二人指，香港已由一個可靠的全球金融中心，變為深化中國、伊朗、俄羅斯及北韓權威軸心的關鍵角色，現時必須審視美國對香港的長期政策，尤其是對其金融及銀行業的政策是否適當。該信件引用一項研究，指去年從香港運往俄羅斯的物資，當中近40%都是一些受高度關注的商品，包括俄羅斯可以用來製造用於烏克蘭戰爭武器的半導體。

報道引述港府發言人指，指控香港成為洗錢中心毫無根據，強調香港有嚴格的執法體制，防止非法轉運戰略物資。