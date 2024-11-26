楊韻銳：恒指走勢偏弱　博比特幣反彈可吼...

美國候任總統特朗普表示，會在上任後向多國徵收關稅，包括從中國進口產品額外徵收10%的關稅。大華繼顯(香港)研究部策略師楊韻銳認為，雖然加徵幅度遠低於特朗普早前曾經揚言的60%，但相信市場仍需一段時間逐步消化相關消息。另外，美匯指數強勢，離岸人民幣曾失守7.27兌一美元關口，是近4個月以來最低，亦限制港股走勢。除非恒指可升穿19,700至19,900點阻力，否則技術走勢仍然偏弱，後市有機會下試19,000點甚至18,000點支持。不過，他指出，下月內地舉行重要會議，料會有新的刺激政策方向，有望帶動港股反彈。

比特幣從近10萬美元高位回吐，一度跌破93,000美元。楊指出，比特幣累升已多，料短期走勢仍趨反覆。但中長線利好因素仍未完全反映，包括更多機構增加配置，以及美國當局有意放寬監管。若比特幣回落88,000萬美元並可企穩，不妨考慮相關ETF。

中東地緣政治緊張局勢緩和，市場避險情緒減弱，國際金價中斷過去5日升勢，紐約期金收跌3.5%。楊指出，市場仍然關注加沙以及俄烏局勢，金價有望企穩2,600美元。另外，若美匯回落，金價亦有望出現明顯反彈。不過，現時港股市場氣氛不滯，金礦股回調幅度較金價為深，建議吼緊貼金價的黃金ETF。