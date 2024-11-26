維他奶中期多賺4.8%　派息4仙

期內，集團收入增長2%至34.43億元；以港元計，毛利率上升至51.6%，主要由於原材料價格降低及生產程序優化效益；經營溢利大幅增長50%，主要貢獻來自中國內地及香港業務。

現金及銀行存款(撇除銀行貸款)由今年3月底的5.38億元，增加至9月底的9.35億元。

整體展望方面，集團指，於本財政年度下半年，目標乃於夏日旺季後持續維持收入增長及盈利能力。將繼續推動改善關於執行、擴展及創新方面的表現，並以嚴謹方式管理成本及營運效率。鑑於集團業務基礎強勁，對營運所在市場的產品組合的長期潛力充滿信心。

對於中國內地，於本財政年內的餘下時間，將持續改進核心產品組合的商業及執行力。連同對產品創新的關注，可確保在日益分散及促銷活動激烈的市場中，品牌仍能夠保持價格競爭力。亦將透過全新銷售渠道逐步增加新客源。

至於香港業務，將利用現有廣泛的銷售渠道和市場領導地位，維持核心產品組合的強勁表現，同時增加跨客戶及渠道的產品創新。於品牌方面，持續提升品牌知名度，並加強品

牌價值及可見度。