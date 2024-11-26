調查：本港白領職位空缺下降　25%專才無意明年跳槽

香港就業市場面臨重大挑戰，經濟不穩和企業裁員影響了整體市場形勢。人才招聘顧問公司華德士(Robert Walters)於9月對約400名在港的專業人士和企業進行調查，結果顯示，2024年香港的白領職位空缺下降，而職缺申請率卻增長了122%，顯示香港人才尋求工作機會的意願日益增強。

由於就業機會有限，僱主有更大的談判籌碼。調查結果顯示，只有55%受訪僱主打算在新一年給員工加薪，比去年同期下降9%；其中77%表示來年願意給員工加薪1至5%。儘管職位空缺減少，但來年有復甦迹象，大約15%受訪僱主計劃在2025年增加招聘正式員工，18%計劃擴大合約制員工數量。

受全球經濟衰退和本地經濟氣氛影響，僱員大多在目前環境下留任原位尋求穩定，對轉換工作較為保守。調查顯示，25%的專業人士未有計劃明年跳槽，較去年同期增加13%。此外，46%的專業人士表示對其領域內的就業機會缺乏信心，比去年上升了9%，進一步表明他們的謹慎態度。

Robert Walters香港董事總經理John Mullally表示，現時職缺招聘的時間變得更長，許多招聘經理認為市場上有大量人才，但事實恰恰相反。許多優秀的人才選擇避免冒險，相比探索新機會，更注重工作穩定。

值得注意的是，62%受訪求職者期望10%以上的轉工薪酬增幅，但只有33%的僱主預計同等的加薪幅度，意味着僱主想找到合適人才就變得更加困難。企業招聘亦更審慎，並且緊縮的薪酬開支預算亦加深了尋找人才的難度，很多人才現在要求更高的加薪幅度才會考慮新的機會。

市場審慎控制成本，企業偏向招聘中層人才填補高層職位空缺，中層人才的招聘較為活躍。根據調查，31%的僱主表示，他們最缺乏的是高級助理級別人才，其次是經理級別（25%）和高級管理人員職位（25%）。