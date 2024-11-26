周樂樂：比特幣價將開啟6位數新紀元　但短期或回調

3月份比特幣的上漲主要來源於：傳統資金「能配」比特幣(通過ETF)。11月份比特幣的上漲主要來源於：傳統機構「增配」比特幣(例如MSTR)。

短期內，市場存在摸頂迹象，上行勢頭有所減弱。在10萬美元的價格水準，比特幣向下「回調」的可能性更高，而非向上「超調」。長期看：場內外雙邊資金仍在持續流入，短期持有者持續進場態勢不變，未來仍是星辰大海。

機構層面，上周Micro Strategy為持續購買比特幣，以0%票面利率完成30億美元可轉換票據發行，溢價率不斷創新高。僅上周，Micro Strategy便花費54億美元買入55500比特幣，當前持倉達386700枚比特幣。本月Micro Strategy股價已漲逾72%。比特幣相關概念股也照葫蘆畫瓢：礦企MARA：通過可轉換票據發行買入5771枚比特幣。礦企Bitdeer：宣布發行3.6億美元的可轉換優先票據。納斯達克上市公司Anixa Biosciences：批准購買比特幣作為儲備資產。機構陸續跑步入場，成為推升比特幣上漲的主要動因。

資金流向層面看，比特幣ETF周淨流入達今年最高峰，約為33億美元。以太坊ETF則呈現淨流出，約合7千萬美元，以太坊定價權仍在場內。場內通道——穩定幣周內流入46億美元，供應呈現指數型上漲。這一激增表明，場內資金依賴中心化交易所，購買山寨幣、參與期貨市場。

交易層面，CVD指標描述了市場接受者買入量與賣出量的淨偏差，在短周期內(1小時、4小時線)，比特幣進入了賣方回調時間，或存在短期拋壓、獲利了結。

聚合訂單薄深度差值指標表明：在近10萬的價格水準時，此刻賣單深度比買單深度更厚。高達1.8億的差值，較高的賣單深度可能成為價格進一步上漲的阻力。

綜上所述，短期看：比特幣上漲過程中會遭到技術、心理層面的壓力。但即使比特幣「漲不動」，市場也難出現明顯的向下退化。更可能的劇本在於：比特幣橫盤、推升市場尋找回報率更高的山寨幣，迎來虛擬資產內部分化的「山寨季」長期看：由於華爾街掌握定價權需求、機構的部分融資需求、散戶資產配置需求、比特幣愈來愈偏向一個貴價的「體制內」的金融資產。

勝利證券副首席運營官 周樂樂