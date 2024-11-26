華為新手機售價5499人幣起 性能飆升有咩獨特之處...

華為周二(26日)舉辦Mate品牌盛典，公布多款新產品。該企公布，得益於原生鴻蒙作業系統與全新硬體配置，Mate 70系列整機效能提升40%，續航力提升24%。

Mate 70 Pro+更首發業界高亮鈦中框，正面搭載第二代崑崙玻璃，整機耐摔能力提升20倍；機身背面採用超耐用錦纖材質，抗衝擊能力提升5倍，構成全新高亮鈦玄武架構；還有業界首發的紅楓原色攝像頭，菱150萬多光譜通道，捕捉豐富的環境光譜信息，將主攝、超廣角和長焦微距攝像頭的色彩還原準確度提升120%。

華為正式發表Mate70系列手機，搭載HarmonyOS NEXT/HarmonyOS 4.3雙框架作業系統。售價方面，Mate70售價5,499元人民幣(下同)起，Mate70 Pro售價6,499元起，Mate70 Pro+售價8,499元起，Mate70 RS 非凡大師售價11,999元起。華為Mate X6起售價12,999元。

上述的Mate70系列手機，沿用Mate系列歷代對稱設計的攝影模組，搭載第二代崑崙玻璃及高亮鈦材質機身，支援側邊指紋，並首發衛星尋呼功能。

而華為Mate X6三網衛星典藏版，是全球首款支援三網衛星通訊的大眾智能手機。得益於分散式玄武架構帶來的更大空間與更優布局，將WIFI天線與蜂巢天線分布在手機兩側，天線長度增加81%，綜合訊號強度提升60%；首發全新分散式玄武架構，採用創新碳纖維內屏支撐層，抗形變能力380GPa，材料剛度提升65%。機身框架採用屈服強度550MPa的超強機翼鋁，材料強度提升37%。