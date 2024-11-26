調查：港人月均儲9800元創新高　退休需儲到呢個金額...

香港存款保障委員會最新調查顯示，今年有儲蓄習慣港人的每月平均儲蓄金額增至9,800元，創新高，較去年上升達9%；近2成有儲蓄習慣港人有訂立年內儲蓄目標平均目標金額較去年大幅上升68%。存保會主席劉燕卿認為，平均儲蓄金額上升，反映在社會經濟穩步復甦下，港人的儲蓄能力進一步提升。

存保會委托香港中文大學香港亞太研究所進行調查。該研究所副所長(執行)鄭宏泰指，當經濟不景氣的時候，因為未來的不確定性，華人通常傾向於多點儲蓄、減少消費，坦言若經濟本身較低迷，則相對難以刺激消費。

調查結果顯示，79%受訪者的主要儲蓄方式仍然以銀行活期或定期存款為主，按年報升近5個百分點。港人就現有儲蓄能夠帶來「安全感」的評分為53.5分，近7成半受訪者的儲蓄「安全感」評分達50分或以上，與去年相若。

準退休人士儲545萬才有「安全感」

今年特意向準退休人士(50至65歲在職人士)進行深入訪問，發現平均需要擁有545萬港元儲蓄才有足夠的「安全感」，以作退休之用；受訪的準退休人士最常以銀行儲蓄(57%)的形式儲錢為退休作準備，其次為投資金融產品(30%)。惟現時物價持續上漲，若儲備不足，受訪的準退休人士會傾向通過兼職工作(34%)、節省支出(17%)及延後退休(17%)等方式，來維持生活穩定。