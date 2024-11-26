盛滙基金李根興5800萬買中半山豪宅自住　低估價近8%

有財經界人士買入中半山豪宅自住，方便來往中環。盛滙商舖基金創辦人李根興透露，以5,800萬港元購人舊山頂道好利閣逾2,200方呎單位，低估價近8%，現居住的南區洋房將作假日居所。

上述單位為該項目低層戶，實用面積約2,272方呎，連兩個車位成交呎價約25,528元。李表示，該單位原先叫價7,200萬元，原業主身在外國，少時間在港，累減1,400萬元賣出；物業於1997以1,820萬元買入自住至今，現時升值約3,980萬元，漲幅約2.2倍。單位銀行估價約6,300萬元，最新成交價低約500萬元。

李稱，「眼見踏入轉角市，決定入市買樓自住」，「住舂坎角多年，搬返市區更方便四出睇舖，新住所步行5分鐘可到中環公司開早會。」

他指出，隨着香港銀行兩次調低最優惠利率(P)，以及政府放寬按揭，遊客增加及多項盛事帶動經濟，現時樓市及舖市相信已觸底，樓市已由2021年7月高位回落近三成，全面撤辣後，香港豪宅已有大量內地投資者承接；同時，中小型單位租金回升至超過5年新高，內地專才及學生湧入引發搶租潮；李表示，作為土生土長的香港人，長遠全家人都對香港的樓市、舖市及經濟有信心。他又指，「市差才有機會」。