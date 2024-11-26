施羅德對明年作10大預測　料環球股市前景仍樂觀

環球資產管理公司施羅德投資預期2025年市場展現韌性，並有10大預測(詳見下表)。該行亞洲區多元資產投資主管近藤敬子(Keiko Kondo)指出，即使通脹仍受控，市場亦已消化更激進的貨幣政策立場，但美國聯儲局的減息時間表和幅度仍存有不確定性。不過，收益曲線正常化，加上進入政策寬鬆周期，環球股市前景仍樂觀。

她解釋，美國整體通脹率已下降至3%以下，並正在經歷經濟「軟着陸」，且收益率曲線正常化並進入政策寬鬆周期，美國股市有望有更大的回報，認為值得承擔較現金更高的風險。同時，相較歐洲市場，新興市場和亞洲市場經濟和盈利強勁，也提供吸引的入市機會。

她指，亞洲強勁的經濟增長，特別是中國、印度和印尼，可能會推動亞洲信貸表現，其信貸利息較美國及歐洲債券吸引，而且許多新興市場本地貨幣債券的收益率極具吸引力，可望在明年帶來可觀回報。

施羅德投資2025年十大投資市場預測

1：看好整體美國股票(標普500等權重指數)

2：看好2年期及10年期美國國債

3：看好歐洲政府債券

4：對比歐元，較看好美元

5：對比歐洲股票，較看好新興市場或亞洲

6：看好亞洲信貸

7：看好新興市場本地貨幣債券

8：減持原油

9：看好黃金

10：看好私募市場資產