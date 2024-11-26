年內累劈逾「兩球」　太古城三房連租約985萬易手

藍籌屋苑收租業主棄守，劈價沽出連租約單位。鰂魚涌太古城同類三房戶，約1年間累積減價215萬元，連租約獲投資者以985萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊劍嵐表示，鰂魚涌太古城隋宮閣低層E室，實用面積約747方呎，套三房間隔，望園景，原業主於2023年11月租出後以1,200萬元連租約放盤，終獲以985萬元承接，累減215萬元，呎價約13,186元，新買家為投資客。

●中原鄭俊輝稱，柴灣居屋山翠苑D座低層4室，實用面積約379方呎，兩房間隔，單位於已補價自由市場叫價310萬元，最新以298萬元沽出，呎價約7,863元，新買家為同屋苑租客。

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九龍區

●香港置業曾家輝指，長沙灣泓景臺5座高層B室，實用面積約611方呎，三房間隔，叫價約950萬元放售約兩個月後，吸引同區客洽詢，雙方經議價後以922萬元易手，呎價約15,090元，新買家為換樓客。

●美聯黎志榮表示，鑽石山居屋龍蟠苑11月暫錄約5宗買賣，包括A座高層10室，實用面積約426方呎，兩房間隔，望山景，未補價第二市場叫價380萬元，放盤約半年，區內綠表上車客議價16.2萬元，以363.8萬元承接，呎價約8,540元。

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新界區

●祥益黃文樂表示，屯門豫豐花園8座中層C室，實用面積約584方呎，三房兩廳，新買家為同屋苑分支家庭客，由於原居所空間不足，決定另覓居所，為鄰近家人居住方便照應，獲減價47萬元，終以448萬元購入，呎價約7,671元。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊11月累錄23宗買賣，包括美湖居7座高層A室，實用面積約629方呎，套三房間隔，望樓景，屬鎖匙盤，早前叫價550萬元，議價後以529.8萬元成交，減價約20.2萬元，呎價約8,423元。

●中原王勤學表示，元朗區11月累錄約78宗二手買賣，YOHO MIDTOWN第1座高層G室，實用面積約443方呎，兩房間隔，叫價678萬元，減至643.8萬元沽出，呎價約14,533元，新買家為外區上車客，約9年帳面升值約20%。

●中原羅偉蓮表示，元朗葡萄園瑪歌大道雙號屋，實用面積約2,806方呎，連約2,155方呎花園，於2021年時連租約叫價約4,980萬元，10月減至4,300萬元，最終以3,920萬元沽出，呎價約13,970元，新買家為區外換樓客。

●利嘉閣呂國雄稱，元朗錦綉花園L段2街單號屋，實用面積約848方呎，另花園面積約928方呎，三房間隔，可停泊多部車輛，叫價880萬元放售，放盤僅約5日，即以798萬元沽出，呎價約9,410元，原業主於1978年以約11.2萬元一手買入，帳面升值約70倍。

●中原吳啟業指，大埔康樂園11月暫錄約3宗買賣，屋苑18街單號屋，實用面積約1,180方呎，叫價約1,700萬元，議價後以1,588萬元沽出，呎價約13,458元，新買家為同區客。

●中原蔡堅濤表示，粉嶺中心11月暫錄約2宗買賣，屋苑K座中層4室，實用面積約365方呎，兩房間隔，叫價約420萬元，日前議價後以412萬元獲承接，呎價約11,288元，新買家為上車客。

●利嘉閣郭建民稱，沙田好運中心榆林閣低層B室，實用面積約390方呎，兩房間隔，以520萬元放售單位，放盤約2個月，現以470萬元獲承接，呎價約12,051元，原業主在2019年以約585萬元買入，約5年帳面蝕115萬元。

●中原黎宗文稱，大圍及沙田11月暫錄約86宗二手買賣，其中沙田花園城1期雅仕苑中層C室，實用面積約324平方呎，兩房間隔，叫價約420萬元，9月減至380萬元，議價後以345萬元獲承接，呎價約10,648元，新買家為上車客。

●美聯陳少鴻指，馬鞍山海典灣3座特色單位，實用面積約1,181方呎，四房間隔，連平台及天台，設置樓梯直達天台，叫價1,900萬元，減價至1,680萬元沽出，呎價約14,225元，新買家由外國回流，購入上址自用。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山雲海Sandalwood Court的1座高層D室，實用面積約382方呎，一房間隔，叫價約700萬元，議價後以650萬元易手，呎價約17,016元，新買家為上車客，原業主於2018年以697萬元購入，約6年帳面蝕讓約47萬元，內貶值約6.7%。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山新港城J座中層4室，實用面積約519方呎，三房間隔，放盤約3個月，叫價630萬元，減10萬元，減幅約1.6%，以620萬元獲買家承接，呎價約11,946元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山翠擁華庭8座低層F室，實用面積約844方呎，三房間隔，望海景，放盤約4個月，叫價800萬元，反價33萬元，以833萬元連車位獲買家承接，呎價約9,870元。

●中原黃靜娟表示，將軍澳中心10座低層F室，實用面積約406方呎，兩房間隔，8月叫價600萬元，本月中調整至638萬元，最終以602萬元沽出，呎價約14,828元，新買家為區內租客，原業主持貨約4年，帳面蝕108萬元，單位貶值約15%。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳南豐廣場1座高層C室，實用面積約607方呎，三房間隔，望山景，新買家為區內家庭客，原業主叫價800萬元，經雙方議價後，最終以780萬元成交，呎價約12,850元。

●利嘉閣楊友銘表示，將軍澳嶺都會駅1座中層E室，實用面積約487方呎，兩房間隔，新買家為區內客，議價後以695萬元成交，呎價約14,271元，較叫價低40萬元。

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