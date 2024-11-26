新界上車盤直逼居屋價？加推90伙折實呎價9538元起
2024年11月26日 21:25
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新界上車盤自開售後銷情持續，最新公布原價加推90伙，折實呎價由9,538元起，安排於周六(30日)作次輪銷售。發展商形容，項目售價直逼居屋價。
●元朗滙都II原價加推90伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，周二(26日)加推價單2號，提供90伙，折實平均呎價約10,381元，同步落實於本周六(30日)盡推該批單位出售。即將發售的單位包括11伙一房，77伙兩房及2伙三房，折實價介乎345.84萬至598.75萬元，折實呎價由9,538至11,947元。項目亦已修訂價單，將120天現金付款計劃改為提供90天現金付款計劃。
●啟德維港‧雙鑽單日沽3伙
中國海外發展(00688)旗下位於啟德跑道區的維港‧雙鑽，約兩個半月前開價，其後在上周修訂價單為指定單位增加最多7%折扣，變相減價，並於今(26日)首度發售32伙及招標出售1伙。市場消息指，截至下午約1時，項目即日暫沽3伙。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房成交價7,690萬
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山 ST. GEORGE'S MANSIONS，周二(26日)沽出3座16樓B室，實用面積1,839方呎，三房間隔，連同1個車位成交價7,690萬元，呎價約41,816元。
●大埔林海山城三房特色戶售1,580萬
香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周二(26日)錄得第16座地下C室的成交，為實用面積1,310方呎的三房單位，外連120方呎花園，成交價1,580.1萬元，呎價約12,062元。資料顯示，買家採用先租後買計劃入市，可享有「租金回贈」優惠。
●黃竹坑站晉環開放式戶售655萬元
路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸晉環，周二(26日)以655.1萬元售出第1B座15樓B室，為實用面積290方呎的開放式單位，呎價約22,590元。
●啟德柏蔚森連沽兩伙 共涉逾1,393萬
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森系列項目，周二(26日)錄得兩宗成交，總成交金額共逾1,393萬元。當中，第1座29樓H室，實用面積394方呎，屬兩房間隔，成交價745.5萬元，呎價約18,921元 。