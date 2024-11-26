新界上車盤直逼居屋價？加推90伙折實呎價9538元起

新界上車盤自開售後銷情持續，最新公布原價加推90伙，折實呎價由9,538元起，安排於周六(30日)作次輪銷售。發展商形容，項目售價直逼居屋價。

●元朗滙都II原價加推90伙

●啟德維港‧雙鑽單日沽3伙

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房成交價7,690萬

●大埔林海山城三房特色戶售1,580萬

●黃竹坑站晉環開放式戶售655萬元

路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸晉環，周二(26日)以655.1萬元售出第1B座15樓B室，為實用面積290方呎的開放式單位，呎價約22,590元。

●啟德柏蔚森連沽兩伙 共涉逾1,393萬