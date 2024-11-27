東方日報B1：美眾議員斥港淪金融犯罪中心　對港銀政策或收緊

有美國眾議員去信耶倫，要求財政部進一步打擊其他人利用香港金融系統，進行「洗錢」及逃避制裁。

中美兩國博弈有升級之虞，戰場是金融領域！事關近日美國候任總統特朗普及部分美國眾議員，出其不意向中國及香港「宣戰」，除了特朗普一方提及會於明年上任隨即在現有關稅基礎之上，向中國進口貨品額外加徵10%關稅外，美國眾議員一方去信財長耶倫，敦促華府重新審視跟香港銀行關係，直斥香港已經淪為「洗錢」及逃避制裁中心，為中美「金融脫鈎」挑起戰火！消息拖累周二離岸人民幣兌每美元曾跌穿7.27，見7月以來新低，折合每百港元兌93.28元人民幣。

隨着「特朗普2.0」時代的貿易戰第一槍正式開打，與中國相關唇齒相依的香港，可謂殃及池魚。據美國眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席、共和黨密歇根州眾議員穆理納(John Moolenaar)，與民主黨資深眾議員克里什內穆爾提(Raja Krishnamoorthi)的聯署信提及，香港已由一個值得信賴的全球金融中心，變成「中國、伊朗、俄羅斯及北韓威權軸心的關鍵參與者，涉及向俄羅斯出口、可用於俄烏戰事的半導體等物品，以及設立『前台公司』(Front Company)購買伊朗石油等」云云。

他們要求財政部派員向委員會報告，現時美國與香港銀行業的關係，以及財政部如何進一步打擊其他人利用香港金融系統，進行「洗錢」及逃避制裁。美國財政部暫未回應，香港駐紐約貿易辦事處也未有對此評論。

香港存款保障委員會主席劉燕卿表示，不評論個別國家或地區對香港金融或貿易政策的說法。中大香港亞太研究所副所長(執行)鄭宏泰則認為「言論不恰當」，因目前金融體系相對平穩，「哪怕金融市場受到很多的衝擊，其實它都是堅如磐石」。

至於關稅陰霾下，日資投行野村最新表示，觀乎特朗普最近宣布內閣成員名單不久就開啟加稅步伐，時間點「有點令人意外」，多少反映特朗普團隊正磨拳擦掌迅速對中國以及其他國家徵收關稅，同時不排除特朗普明年首季會對中國及全球各地徵收60%和20%關稅。

該行又推算，由於特朗普是在現有關稅基礎上向中國加徵10%關稅，離岸人民幣兌每美元後市有機會下試7.4算，即跌至每百港元低見96元人民幣水平，同時中國或透過影響匯率反擊報復。

另一大行美銀稱，貿戰風險將波及其他新興市場資產，新興市場貨幣或下跌5%，當中人民幣首當其衝。另該行分析指，一旦特朗普政府對中國商品徵收40%關稅，明年上半年人民幣兌每美元將跌至7.6算；至於祭出60%關稅，人民幣兌每美元更會跌至8算，即每百港元兌103元人民幣。

周二在岸人民幣同樣見4個月低位，見7.2592，並於下午4時半的官方收盤價報7.2578，較上一日跌116點子，同時較夜盤收盤價跌130點子。不過，人民幣中間價按日升8點子，報7.191。

同日中國人民銀行以固定利率、數量招標方式開展2,993億元(人民幣‧下同)7天期逆回購操作，據指公開市場單日淨投放110億元，為連續兩日淨投放。

此外，未正式上任美國總統的特朗普，除了向中國加徵關稅，還向鄰國墨西哥和加拿大進口商品一律徵收25%關稅，「四周圍焫着火頭」。墨西哥披索曾跌逾2%，加元則見逾4年低位，曾見1.41，折合兌港元在5.49。

另外，國際評級機構惠譽日前提及，明年全球主權信用狀況展望「中性」，世界經濟增長溫和放緩，在政策利率進一步下調下，與公共財政持續壓力和地緣政治風險上升互相平衡。