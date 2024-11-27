交通銀行服務香港90年

【特約報道】新中國七十五周歲華誕、香港回歸祖國二十七周年之際，「百年老店」交通銀行也迎來了發展歷程中又一個重要的里程碑——服務香港九十年。在將近一個世紀的風雲變幻中，無論是歷史車輪下的離與和，還是時代潮湧中的起與伏，交通銀行始終與香港風雨同舟、與祖國休戚與共，以赤子情懷譜寫着促進香港繁榮和支持祖國統一的交行篇章。

為國紓困而生，擔當對外金融交流紐帶

1908 年，交通銀行因「收回輪、路、電、郵利權」的民族責任而誕生，以贖回京漢鐵路為開端，登上了中國金融的歷史舞台。交通銀行成立當年即設立香港分號，1912 年改稱為「香港分行」，是中國銀行業最早在境外設立的分支機構。受時局影響，香港分行於 1923 年暫停營業。為開闢外匯市場，攬做僑匯業務，香港分行於 1934 年重新開業。抗日戰爭時期，香港分行積極支援抗戰，香港淪陷後依舊勉力維持。1949 年新中國成立初期，香港分行積極保護行產，並於 1950年初第一時間響應周恩來總理關於保護財產、等候接管的命令，成為新中國在境外最重要的金融機構之一。 1958 年，交通銀行的國內業務分別併入當地中國人民銀行和在交通銀行基礎上組建起來的中國人民建設銀行，香港分行仍繼續營業，延續着交通銀行的血脈。 1986 年，重新組建後的交通銀行扮演着中國金融改革的先鋒角色，引領着行業的發展與創新。1998 年，香港分行回歸母行，接受交通銀行總行的全面管理。2018年，交通銀行(香港)開業，與交通銀行香港分行同向並行，業務經營版圖不斷擴大，發展藍圖更為清晰。時至今日，交通銀行香港分行及交通銀行(香港)已經成為香港地區經營穩健、實力雄厚、信譽卓越的重要金融機構之一。

履行大行擔當，主動融入國家發展大局

九十年來，一代代交行人在香江之畔拼搏奮進，以拳拳之心服務香港經濟社會繁榮穩定，在港島、九龍、新界等香港各地區編織起了包含四十多個網點在內的經營網路，綜合經營體系涵蓋零售與私人銀行、企業銀行、金融市場、信託、證券、保險等領域。深耕產業沃土，繪就助企藍圖。交通銀行香港分行及交通銀行(香港)始終堅定服務實體經濟，精準對接國家重大戰略，以金融力量助力香港融入國家發展大局。在推動高質量共建「一帶一路」，支持「粵港澳大灣區」高質量發展，服務國家高水平對外開放，支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，服務香港重大項目建設，服務香港市民對美好生活的向往等方面，不斷強功能、做特色、創亮點，贏得了良好的市場效應和社會聲譽。

勇擔企業責任，服務香港市民美好生活

濃濃為民情，拳拳利民心。交通銀行香港分行及交通銀行(香港)始終牢記以人民為中心的發展思想，與香港同呼吸共命運，積極履行服務香港經濟社會發展的職責與使命，把金融為民初心融入到日常經營發展。濟貧紓困、齊心抗疫、扶持教育、改善民生、關愛青年發展，為建設更美好的香港貢獻力量，在香港當地樹立起良好的口碑和品牌形象。

深耕香港九十年，交通銀行留下厚重的文化積澱，展現出昂揚向上的奮鬥精神，交出一份不辱使命的精彩答卷。展望未來，交通銀行將傳承和發揚深耕香港九十年的文化積澱和奮鬥精神，憑藉香港獨特的資源稟賦和區位優勢，做細做實金融「五篇大文章」，堅定不移推進高質量發展，發揮國有大行服務實體經濟主力軍和維護金融穩定壓艙石作用，以更加昂揚的姿態堅定不移走好中國特色金融發展之路，與「東方之珠」共成長、共輝煌！

交通銀行（香港）有限公司

交通銀行股份有限公司香港分行