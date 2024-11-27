投委會：認識自身投資性格　助培養正確投資態度

大家可會知道，原來大家的日常生活習慣都可以看出自己的投資性格和行為偏見？投資除了靠眼光、知識和經驗，心理因素亦會在潛移默化中影響我們的投資決策。

常見投資行為偏見

不同的個人性格可能隱藏不同的行為偏見，或會影響投資決定。常見的投資行為偏見包括：

‧羊群心理：傾向相信權威及跟隨群眾，容易因怕錯失機會而跟風投資。

‧厭惡風險：只選擇低風險的投資，可能令投資策略變得過分保守。

‧過度反應：希望捕捉市場走勢，傾向短線，容易對市場事件過度反應。

‧過度自信：可能將直覺判斷當成客觀分析，漠視市場變化，堅持自己的決定。

‧過度追求回報：傾向選擇提供高回報的投資，可能著重回報並忽略風險。

個人性格與投資行為偏見的關係

「五大性格特質測驗」是市場上被廣泛應用的性格測驗。投資心理學家及行為經濟學家利用此測驗進行研究，發現個人性格與投資行為偏見有密切的關係，例如性格外向而感情豐富的人較容易出現羊群心理；性格內向兼著重傳統經驗的人較多會厭惡風險；性格開朗而做事計劃周詳的人則較可能會對市場事件過度反應。

投委會的投資性格測試「Check下你對投資眼」透過10條與日常生活息息相關的問題，讓投資者了解自己潛藏的投資性格及可能出現的行為偏見，並提供實用錦囊，培養正確投資態度。

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