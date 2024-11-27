中國10月規模以上工企利潤跌10%　降幅大幅收窄

國家統計局公布，10月份，全國規模以上工業企業獲利年減10%，降幅較9月大幅收窄17.1個百分點。首10個月，全國規模以上工業企業獲利總額58,680.4億元人民幣(下同)，較去年同期下降4.3%，營業收入110.96萬億元，按年增1.9%。

當局指，超過六成產業10月份獲利較上月好轉，製造業最為明顯。在41個工業大類產業中，有27個產業獲利年增率較9月份加快，或降幅收窄、由降轉增，佔超過六成。三大門類中，製造業帶動工業企業利潤改善作用明顯，10月份製造業利潤降幅較9月份大幅收窄22.3個百分點，帶動規上工業利潤降幅收窄。

國家統計局工業司統計師于衛寧表示，10月份，隨着存量政策及一攬子增量政策協同發力、持續顯效，規模以上工業企業生產穩定成長，企業利潤當月降幅明顯收窄。多數產業獲利較上月好轉，裝備製造業及高技術製造業等新動能支撐作用較強，原料製造業及消費品製造業利潤降幅大幅收窄。

于衛寧續指，雖然規上工業企業利潤仍處下降區間，但在存量政策加快落實以及一攬子增量政策加力推出帶動下，工業企業效益狀況有所改善。下階段要持續抓好各項政策的落地落實，鞏固及增強經濟回升向好態勢，促進工業企業獲利穩定恢復。