差估署：10月私宅樓價反彈0.6%　首10個月仍跌6.8%

本港銀行減息下，本港住宅樓價被帶動回升，差餉物業估價署今日(27日)公布的臨時數據顯示，2024年10月私人住宅售價指數報290.1點，按月回升約0.62%，終止連續5個月跌勢，為2016年8月後的逾8年低位。今年首10個月則累跌約6.81%。此外，上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約27.13%。

然而，私人住宅租金升勢則回落，今年10月私宅租金指數報194.9點，按月下跌約0.31%。而今年首10個月則仍累升約4.78%，走勢跑贏樓價。

10月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位回升幅度較大，該指數最新報291.4點，按月漲約0.62%，終止5個月連跌。首10個月則仍挫約6.78%。

至於實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數最新報265.9點，按月升約0.19%，也結束5個月跌勢。該指數首10個月累挫約5.2%。

此外，據該署臨時數據，10月各區實用面積約431方呎以下細單位平均呎價全線回升；其中以九龍區升幅較大。

該區細戶上月平均每方呎售價最新報約10,726港元，按月漲約5.52%。首10個月仍累跌約3.78%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約461萬元。

至於，新界區最新平均呎價回升至1萬元，最新報約10,339元，按月上升約4.49%。今年首10個月則累挫約2.66%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約444萬元。

而上月港島區細單位平均每方呎售價回升至1.2萬元，最新報約12,178元，按月漲約1.69%。今年首10個月仍累積回落約12.4%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約523萬元。