萊坊：倘美維持目前減息步伐　明年樓價望回升5%

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，差估署樓價指數反映二手樓價，10月指數按月回升約0.6%，今年樓價累計仍下跌約6.8%。隨着美國11月再減息0.25厘，預料樓價在今季見底，短期內在谷底反覆徘徊，預測樓價全年下跌約7%。2025年樓市基調會比今年好，如美國保持現有減息步伐，明年樓價有望回升約5%。

估計美國將於年內再減息半厘，而香港銀行或會再減息0.25厘，年內實際按息或可回落至3.375厘，高息因素開始緩和。

他預計，新盤銷情較二手市場好，但貨尾量仍然高企，預計要再減少8,000至10,000伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐，最快在2025年年中回落至較低水平。

短期內按月成交將徘徊在4,500至5,000宗水平。隨減息周期開始，預計明年一、二手成交量會上升至55,000至58,000宗。發展商積極去貨，受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計今年租金繼續上升5%，整體租金回報升穿3厘。中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，未來數月住宅租金走勢保持平穩，2025年住宅租金有望再上升3至5%，創歷史新高。