m18講場：順豐上市王衛吐心底話　借歌詞表達對港情深...

王衛首先借機會感謝客戶信賴，同時感謝員工同合作夥伴貢獻、政府大力支持。另外再多謝投資者、家人及朋友對自己嘅包容，有呢一切，先會有順豐今日嘅「高光時刻」。

作為廣東人嘅王衛，最後特別用廣東話表達自己對香港一份情深，並借用《獅子山下》兩段歌詞，「人生不免崎嶇，難以絕無掛慮。既是同舟，在獅子山下且共濟」、「誓相隨，無畏更無懼。同處海角天邊，攜手踏平崎嶇。我哋大家用艱辛努力，寫下那不朽中國、香港名句」。

眼利嘅讀者可能會發現同原著歌詞有少少出入，無錯，最後一句有少改動，「寫下那不朽香江名句」變咗中國、香港，意味着集團喺中國同香港嘅業務啊！