m18講場：順豐上市王衛吐心底話 借歌詞表達對港情深...
2024年11月27日 11:51
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港交所主席唐家成（右一）、行政總裁陳翊庭（左一）、順豐控股王衛（右二）
周三(27日)港股再迎來集資逾50億元的大型新股！邊隻？咪就係內地物流巨頭順豐控股(06936)，其董事長王衛開心到滿場飛，除咗「盡訴心中話」，仲好識做，拉埋「快遞小哥」們齊齊上台影靚相！
王衛首先借機會感謝客戶信賴，同時感謝員工同合作夥伴貢獻、政府大力支持。另外再多謝投資者、家人及朋友對自己嘅包容，有呢一切，先會有順豐今日嘅「高光時刻」。
作為廣東人嘅王衛，最後特別用廣東話表達自己對香港一份情深，並借用《獅子山下》兩段歌詞，「人生不免崎嶇，難以絕無掛慮。既是同舟，在獅子山下且共濟」、「誓相隨，無畏更無懼。同處海角天邊，攜手踏平崎嶇。我哋大家用艱辛努力，寫下那不朽中國、香港名句」。
眼利嘅讀者可能會發現同原著歌詞有少少出入，無錯，最後一句有少改動，「寫下那不朽香江名句」變咗中國、香港，意味着集團喺中國同香港嘅業務啊！
名句會否因此而寫下，大家不妨一齊留意日後發展。不過，香港新股市場再有進帳，今年全球集資排名榜似乎可以穩企首五位。香港交易所(00388)主席唐家成、行政總裁陳翊庭、上市主管伍潔鏇都有現身上市儀式，齊齊祝賀集團掛牌。另外，基礎投資者之一小米集團(01810)，其副總裁兼首席財務官林世偉也有到場表達祝福。