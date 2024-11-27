富國銀行料美股明年強勁增長　 宜避開一類股票...

多家大行近期紛紛唱好美股前景，富國銀行（Wells Fargo）高級全球市場策略師Scott Wren預計，美股在2025年將迎來強勁增長，看好周期性、利率敏感的股票，但防禦性股票未來回報料較微弱。

外媒報道，Wren今年稍早預測美國將現經濟衰退，並看淡美股，如今「轉軚」預計2025年美股將出現看漲的背景，標普500指數預計在明年年底升至6,600點。意味着標指將較目前水平上漲10%，美國經濟維持彈性及利率下降將是主要的驅動因素。

Wren補充，通脹可能在短期內觸底，但未來幾年可能會更接近聯儲局2%的目標。他又預測，聯儲局可能再減息100個基點，美國明年的國內生產總值(GDP)增長率可能企2.5%左右。

他認為，投資者宜避開防禦性股票，原因是如果看到市場出現大幅回調，肯定會做更多、並希望更多地涉足對國內經濟和國外經濟敏感的周期性行業。除此之外，預料公用事業、醫療保健和消費必需品等領域的回報不高。

儘管有分析認為能源和公用事業等防禦性股票，將受惠於人工智慧熱潮而上揚。但Wren提到，這些資料中心和人工智能等，公用事業公司將在某種程度上受益，但從中期來看，它們的利潤不會對經濟復甦那麼敏感，「永遠不會如此」。