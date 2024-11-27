【英識ETF】港股牛皮市　專攻高息股最可取？

自特朗普月初當選美國總統後，投資者憂慮其美國對華政策會帶來不利因素，令港股進一步轉弱，恒指下移至近萬九關上落。特朗普日前率先為貿易戰發出「第一槍」，宜布上任後會對中國商品額外加徵10%關稅，幅度雖相比競選時預告的60％為低，但似乎無助改善市場氣氛，市場負面情緒尚未完全反映？大市再跌機會幾大？

聯儲局隔晚公布議息會議紀錄，官員支持以謹慎的態度，並循序漸進的方式減息。10年期美債息周二(26日)反彈，重上4.3厘樓上水平。美債息再上空間仲有幾多？目前係咪部署美債時機？短年期美債較大優勢？Global X 美國3-5年期國債 ETF(3450)值得留意？

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