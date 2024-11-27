【英識ETF】港股牛皮市 專攻高息股最可取？
2024年11月27日 12:10
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自特朗普月初當選美國總統後，投資者憂慮其美國對華政策會帶來不利因素，令港股進一步轉弱，恒指下移至近萬九關上落。特朗普日前率先為貿易戰發出「第一槍」，宜布上任後會對中國商品額外加徵10%關稅，幅度雖相比競選時預告的60％為低，但似乎無助改善市場氣氛，市場負面情緒尚未完全反映？大市再跌機會幾大？
在配置港股方面，專攻收息股仍然是最可取策略？哪些股份有較大值博空間？若想避開個股風險，不妨考慮以ETF買入一籃子高息股？Global X 恒生高股息率 ETF(03110)包攬50隻收息股，回報往績比恒指高幾多？
除了買收息股外，仲有咩方法應對港股市況？在備兌認購期權策略中，投資者持有相關資產的長倉，並同時沽出相關資產的認購期權，以賺取期權金，尤其適合用於牛皮或跌市情況，為投資者帶來額外收益。Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF(03416)旨在每月派息，估計今年分派可達18％，對著重現金流的投資者更具吸引力？
聯儲局隔晚公布議息會議紀錄，官員支持以謹慎的態度，並循序漸進的方式減息。10年期美債息周二(26日)反彈，重上4.3厘樓上水平。美債息再上空間仲有幾多？目前係咪部署美債時機？短年期美債較大優勢？Global X 美國3-5年期國債 ETF(3450)值得留意？
較進取的投資者，在股票市場有何值博選擇？「歐版寧德時代」瑞典電動車電池製造商Northvolt，上周宣布在美國申請破產保護，似乎代表著歐洲電動車電池自主夢受到很大挫折。從另一角度思考，是否意味內地電動車產業鏈發展仍然佔優？加上內地與歐盟就電動車關稅的談判有傳有進展，內地電動車板塊影響已消化得七七八八？想一籃子部署整個行業，可考慮Global X中國電動車及電池ETF (02845)？
Global X ETFs 特約《英識ETF》周三中午12時30分直播，今集請來Global X ETFs投資策略師林錦源(Ronald)及黃國英資產管理董事黃國英，為大家分析最新ETF投資策略。
Global X ETFs提供一系列收益型策略，幫助投資者穩中求勝。了解更多：
Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF(03416)及風險披露詳情：https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/campaign/covered-call-etf/
Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型ETFF(03419)及風險披露詳情：https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/campaign/covered-call-etf/
投資於相關備兌認購期權主動型ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括主動投資管理風險、期貨合約風險、保證金要求的風險、結算所倒閉的風險、集中風險、證券借貸交易風險、貨幣風險、資本支付分派之風險、 及以交易風險。
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