環聯報告：第2季循環貸款查詢升1.5倍

環聯發布《信貸行業分析報告》，與今年第2季相比，循環貸款的查詢量按年上升了154%，新增貸款宗數亦增加了107.3%。然而，將信貸產品融入電子錢包的金融機構以便利性為先，因此更專注於可快速批核的小額貸款。即使新增貸款宗數出現顯著增長，新增帳戶的平均信貸額度卻按年下跌42.8%。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，香港已有超過50萬消費者持有活躍的循環貸款帳戶，透過電子錢包提供「先買後付」支付方案的金融機構正迅速擴大其市佔率。由此可見，能夠靈活應用數碼科技，並積極回應數碼世代客戶需求的金融機構將見持續業務增長。尤其現時消費者愈來愈重視產品及服務的便捷程度，這是金融機構在成熟的信貸市場中脫穎而出之重要優勢。

第2季，香港市場的信用卡查詢量（反映新卡需求）較去年同期增加12.3%，新增信用卡宗數（新開戶口數量）亦按年上升12.7%，然而新增信用卡的平均信用額度則下跌8.7%。加上帳戶及消費者層面的逾期還款率均穩定地保持於低水平，即金融機構仍有充分空間向具有良好還款表現的消費者提供更多信貸，於穩定的風險環境下持續擴展業務。

市場上的數碼服務和獎賞計劃，吸引更多消費者申請信貸產品。環聯數據顯示，香港新獲信貸消費者（即首次獲取信貸產品之消費者）按年上升75%。其中新增循環貸款及新增信用卡的新獲信貸消費者分別按年上升240%及85%。這些升幅由成年後步入信貸市場的Z世代消費者及剛移居香港並使用本地信貸產品的新來港人士一同帶動，可見只要金融機構能適應消費者需求並有效回應其期望，即使在香港這個成熟市場中仍有很大的增長空間。

金融機構收緊貸款批核，導致新增私人貸款求過於供。金融機構於第2季採取較保守的取態，以應對上一季度略為轉差的逾期還款表現。因此，即使私人貸款查詢量較去年同期上升3.8%，新增貸款宗數卻下跌4.6%。