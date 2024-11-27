瑞銀財管：倘特朗普對華加徵60%關稅　中美貿易恐暴跌7成

美國候任總統特朗普採取強硬的關稅態度，瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆表示，在特朗普再度執政下，將重塑美國經濟和地緣政治格局，預期美國政府將會着力削減當地稅務、增加投資開支、向外加徵關稅，預測美方在2025至2026年分階段向中國進口貨品調升關稅，由目前約20%增加至明年下半年約40%，並為中國國內生產總值(GDP)帶來負面影響，介乎負0.7%至負1%的影響。

她指出，中國出口是經濟重要一環，而關稅將打擊出口及轉口貿易，除了中國之外，其他地方也將被美國加徵關稅，令全球貿易承壓。假設美國最終向華徵收6成關稅，估算中美之間的貿易或減少7至8成，並會令美國稅基大幅減少，違背特朗普政策初衷，因此相信美國會傾向持續與各國談判。

她認為，中國內地除了外部環境因素，內部也面對着消費問題，當承受的壓力愈大，政策支持力度愈大，而財政政策發力將會起更大作用，惟可能不足以抵銷關稅和結構性挑戰，預期明年中國政府將GDP增長目標定為5%左右，或4.5至5%區間，今年全年GDP增長料為4.8%。

刺激政策方面，胡氏認為，早前出台的6萬億元人民幣(下同)債務限額救市措施，力度仍然溫和，預期2025至2028年，4年內的化債規模15萬億元，未來10年財政刺激方案規模可達30萬億至50萬億元，債務佔GDP比例升至約120至140%。