屈臣氏酒窖響應政府減烈酒稅　率先減價

屈臣氏酒窖響應政府調低烈酒類產品稅率的舉措，支持2024《施政報告》的振興經濟計劃。

即日起，屈臣氏酒窖將一系列烈酒減價，讓本地烈酒愛好者以更實惠的價格享受世界一流的酒品。無論進口商是否已經因應減稅而調整價格，屈臣氏酒窖都大幅下調超過100款售價1,000港元以上的優質烈酒價格，部分酒品減價超過20%，精選酒品減價近60%，包括不同熱門品牌 Cognac Tesseron、Macallan和Martell等。屈臣氏酒窖直接向信譽良好且值得信賴的供應商採購，確保顧客能以低價享受頂級烈酒。

此外，為呼應烈酒減稅的措施，屈臣氏酒窖將於2025年推出專門提供優質烈酒的概念店，從珍稀威士忌，到精品干邑，以至中式烈酒等新興品類，展示多款上等佳釀，營造良好的購物體驗。屈臣氏酒窖預計，其未來3年烈酒品類市場佔有率可增長達25%。

屈臣氏酒窖董事總經理Jeremy Stockman指，調低稅率不但惠及顧客，對整個行業也大有裨益，憑藉減價和投資創新的烈酒零售概念店，屈臣氏酒窖將與業界攜手合作，幫助香港成為高端烈酒的樞紐。