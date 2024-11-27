滙豐：中國需額外推10萬億人幣刺激需求

滙豐投資管理中國及核心亞洲股票主管沈昱認為，中國需要推出額外的10萬億元人民幣刺激方案刺激需求，相信該規模將解決包括產能過剩、收入預期等問題。她又指，若內地沒有推出刺激措施，同時美國當選總統特朗普對中國商品徵收更大的關稅，中國GDP或有更大的下行空間，但相對當局「不太可能不採取行動」。

她又指，在刺激增長措施支持下，內地10月份製造業及服務業採購經理指數均重回擴張區間，但認為政策官員仍需採取財政寬鬆政策刺激消費，協助經濟擺脫通脹放緩，尤其是在貸款需求疲弱，通脹放緩壓力持續令實際利率受限的情況下，從而繼續挽回投資者信心。

滙豐投資管理亞太區首席投資總監Michael Cross認為，美國經濟增長放緩，加上聯儲局減息，令全球多個表現落後的市場在明年或有機會後來居上，因此「亞洲仍然是亮點」。雖然政治不確定性令前景變得複雜，但國際投資者應採取積極的策略，注重本地基本因素，而非依賴良好的環球狀況；中國的政策將成為市場回報的重要推動元素。

滙豐投管預期，在貨幣政策放寬及美國大選後經濟軟着陸支持下，亞洲信貸息差將保持狹窄。與環球市場相比，亞洲信貸基本因素穩定，存續期亦較短，令其前景更加穩固。

宏觀經濟環境向好，支持投資者殷切追求收益率。長遠而言，預計在中國推出更多刺激經酒措施推動下，亞洲貨幣有望升售，維而吸引點資本流入亞洲；同時東盟及即度的宏觀基本因素亦有所改善，因此認為亞洲固定收益是抗經能力及吸引力兼備的投資選擇。