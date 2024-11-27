證監會：應星控股股權高度集中

查訊結果亦顯示，於今年11月15日，有430,500,000股該公司股份(佔已發行股本之34.17%)由通過場外交易直接或間接地從控股股東獲取該公司股份之股東合共持有。有關股權連同由該公司一名控股股東持有之388,500,000股(佔已發行股本之30.83%)及由兩名該公司執行董事合共持有之53,135,000股(佔已發行股本之4.22%)，相當於該公司發行股本之91.35%。因此，該公司只有109,025,000股(佔已發行股本之8.65%)由其他股東持有。

證監會又指，在今年8月12日至11月15日期間，該公司股份之收市價由今年8月9日之3.2港元，上升440%至今年11月15日之17.28元。於今年11月26日，該公司股價收報13.96元，較今年8月9日之收市價3.2元上升336%。